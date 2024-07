عائشة لا تستطيع الطيران | ورشة .. فيلمان ينافسان في ورشة فاينل كات بفينيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يشارك مشروعا فيلمين وهما فيلم الإثارة الذي يدور في عالم اللاجئين الأفارقة بالقاهرة عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج المصري مراد مصطفى، وفيلم الرعب ورشة للمخرج اللبناني نديم تابت، في النسخة الثانية عشر من ورشة فاينال كات في فينيسيا لمشروعات الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، وهم من توزيع MAD World.

سيتنافس المشروعان مع خمسة مشروعات أخرى، للفوز بتمويلات ومنح تساعد في وضع اللمسات النهائية قبل العرض الأول عالميًا في نهاية المطاف.



فيلم عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى هو إنتاج المشترك بين مصر وتونس والسعودية وقطر وفرنسا، يدور حول عائشة، وهي مهاجرة أفريقية عمرها 26 سنة، تمارس لعبة التكيف وتحقيق أقصى استفادة في العالم السفلي لمجتمع المهاجرين الأفارقة في القاهرة والتوتر بين المجموعات المختلفة.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، مدير التصوير مصطفى الكاشف الذي عمل أيضًا في فيلم عيسى والفيلم الصومالي الأول الذي يشارك بمهرجان كان The Village Next to Paradise، ومونتاج محمد ممدوح.

وعن فيلم ورشة من إخراج نديم تابت الذي يشارك في كتابة السيناريو مع أنطوان واكد وجمال بلماحي، وبإنتاج مشترك بين لبنان وفرنسا وقطر والسعودية، يدور الفيلم حول طارق، شاب سوري هارب من بلاده، يجد عملًا في موقع بناء في غابة بالقرب من قرية لبنانية، ويكتشف معاداة السكان المحليين للعمال بسبب ذكريات الاحتلال العسكري السوري في التسعينيات. ومع تقدم أعمال البناء، تقع أحداث غريبة، ويشتبه العمال السوريون في قيام القرويين بأعمال تخريبية، مما يؤدي إلى تفاقم التوتر.

الفيلم من بطولة زياد جلاد، مارلين نعمان، مايا داغر، مو لطوف، حسن دوبا، ومحمد زرزور،