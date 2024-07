إليكم أبرز الإطلالت التي إعتمدتها كيم كارداشيان في حفل زفاف الملياردير الهندي أنانت أمباني

ميرنا وليد - بيروت - حضرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حفل زفاف الملياردير الهندي أنانت أمباني، و شاركت جمهورها الإطلالت التي إرتدتها خلال الحفل، حيث طغى عليها الطابع الهندي، فقد إرتدت الساري الهندي باللون الأحمر و باللون الأسود و باللون الأبيض، بالإضافة إلى لوك شبهها فيه الجمهور بأميرة علاء الدين "ياسمين"، و هو باللون الأحمر اللامع، و أثارت كيم إعجاب الجمهور من خلال إطلالاتها المميزة.

وكانت كشفت كيم كارداشان أنها تتخذ قرارات جديدة تتعلق بحياتها، بعد حصولها على أول دور بطولة لها.

وقالت كيم إنها تستعد لتجسيد بطلة فيلم The Fifth Wheel، وأضافت: "لم أكن أتوقع أن آخذ هذا المسار وكانت حقًا مفاجأة. إذا نجح الفيلم سأشعر أنني أنجزت ولكن من يعلم؟ إنها تجربة جديدة جدًا علي".

وتابعت كيم: "علي أن أضحي ببعض الأشياء مثل النوم. وأعتقد أنني سأقلل من حقن البوتوكس لكي أظهر مشاعري أكثر في التمثيل لأنني لست قادرة على ذلك. كيف سأبدو خائفة؟ كيف سأبكي؟ ولكني لن أدع وزني يزيد 500 رطلا من أجل دور ما".

ومن المقرر أن تؤدي دور بطلة فيلم The Fifth Wheel، من تأليف باولا بيل وجانين بريتو، ولم يتم الكشف عن قصته بعد.