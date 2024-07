Despicable Me 4 يتصدر شباك التذاكر العالمي للأسبوع الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - عاد فيلم الرسوم المتحركة Despicable Me 4 من إنتاج يونيفرسال ليتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انخفضت إيرادات الجزء الثاني من الفيلم بنسبة 40.5% فقط عن أول ظهور له في الرابع من يوليو الماضي محققًا 122.6 مليون دولارلكنه عاد في الصدارة بإيرادات بلغت 44.6 مليون دولار، عبر موقع Deadline .

Despicable Me 4

ورغم أن إعادة عرض الجزء الرابع من فيلم Despicable Me لم تكن مفاجأة، فإن ظهور فيلم Longlegs من إنتاج شركة التوزيع المستقلة Neonلم يكن متوقعًا إذ حقق 22.6 مليون دولار في المركز الثاني.

Despicable Me 4

ولغت إيرادات الفيلم 22.6 مليون دولار، وهو أكبر ظهور له في شباك التذاكر حتى في تاريخ نيون، التي تأسست في عام 2017.

وكان الفيلم الجديد الوحيد الآخر Fly Me To The Moon من إنتاج كولومبيا بيكتشرز، فشل في تحقيق انطلاقة جيدة، حيث لم يحقق سوى 10 ملايين دولار في أول عرض له.

حقق فيلم Longlegs، وهو فيلم رعب أصلي عن قاتل متسلسل بطولة مايكا مونرو ونيكولاس كيج، ما يقدر بنحو 22.6 مليون دولار من 2510 مسرح بمتوسط ​​إيرادات 9003 دولار لكل دار عرض.

حصلت شركة نيون على حقوق توزيع الفيلم مقابل 10 ملايين دولار في فبراير الماضي في سوق الفيلم الأوروبي.

وقد لجأت نيون إلى استراتيجية تسويقية مبتكرة للفيلم، تضمنت لمسات مثل وضع رسائل مشفرة في الصحف المحلية ونشر لوحة إعلانية في لوس أنجلوس تحمل رقم هاتف يعرض رسالة "مزعجة".

حظي الفيلم باستقبال جيد من قبل النقاد حيث حصل على 87% على موقع Rotten Tomatoes، لكن الجمهور أعطاه تقييم C+ CinemaScore وهو تقييم أقل تفائلاً.

Despicable Me 4

وانطلق فيلم Fly Me to the Moon بإيرادات بلغت 10 ملايين دولار فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع في المركز الخامس.

جاء خلف فيلم "إنسايد آوت 2" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 20.8 مليون دولار، وفيلم "أ كوايت بليس: داي ون" في المركز الرابع بإيرادات بلغت 11.8 مليون دولار.

Despicable Me 4

كما أعيد عرض فيلم The Lion King في دور العرض السينمائية محققا إيرادات بلغت 1.076 مليون دولار من 1330 دار عرض بمتوسط ​​809 دولارات لكل شاشة.