شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تكشف تفاصيل خوف ابنتها من دورها فى فيلم Avengers الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تتمتع ناتاشا رومانوف شخصية مارفل التى تلعب دورها سكارليت جوهانسون، بالكثير من المعجبين حول العالم، لكن ابنتها "روز" ليست واحدة منهم، حيث كشفت الممثلة، التي تلعب دور البطولة مع تشانينج تاتوم، في Fly Me to the Moon، أن طفلتها البالغة من العمر تسع سنوات، خائفة جدًا من مشاهدة أفلام Avengers.

وقالت الأم الشغوفة لمجلة People: إنها تحب أن تلعب دور Black Widow، لكنها خائفة جدًا من مشاهدة فيلم Avengers، وتشارك المرشحة لجائزة الأوسكار ابنتها مع زوجها السابق الصحفي الفرنسي رومان دورياك.

يبدو أن ابنة سكارليت تقبل الدور الأخير الذي لعبته والدتها كفنانة محتالة تحولت إلى عبقرية تسويق، والتي تساعد في تصوير هبوط وهمي على سطح القمر في غاية السرية لصالح الحكومة في عام 1969، وقالت الممثلة: "أعتقد أنها متحمسة بشأن الشعر والمكياج في الغالب"، وأضافت النجمة: "إنها ممتعة للغاية.. إنها أنثوية".

وفى سياق آخر، كشفت عدة تقارير - فى وقت سابق - انضمام النجمة العالمية سكارليت جوهانسون للمسلسل الجديد Just Cause من إنتاج منصة أمازون برايم، والمستوحى من رواية جون كاتزنباخ الصادرة عام 1992، والمقرر أن تلعب فيها دور البطولة والمنتج التنفيذى للعمل.

ووفقاً لتصريحات جوهانسون، لصحيفة Deadline في العرض الأول لفيلمها الجديد Fly Me To The Moon في مدينة نيويورك: "السلسلة الجديدة قادمة وانتهت بالفعل من عملية الكتابة، وكان هناك فترة توقف أثناء الإضراب كما حال جميع الأعمال".

يعد المسلسل المنتظر Just Cause هو أول عمل ضخم لـ جوهانسون في عالم التليفزيون، في ظل ظروف تنافسية للغاية، وصل المشروع في البداية إلى أمازون في عام 2022 بطلب مباشر لسلسلة Prime Video.

وعلى جانب آخر، سبق وأكدت جوهانسون أنها من أشد المعجبين بسلسلة أفلام Jurassic World، وذلك بعد انضمامها للجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME".

وأشارت جوهانسون إلى أنها من متابعى السلسلة منذ ظهورها لأول مرة في عام 1993، حيث أشارت قائلة: "أنا من أشد المعجبين بـ Jurassic Park، إنه أحد الأفلام الأولى التي أتذكر مشاهدتها في السينما، وكان الأمر مذهلاً، ولا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي بـ مشاركتى في السلسلة".

وتابعت جوهانسون قائلة: "لقد كنت أحاول المشاركة في سلسلة الأفلام بأي طريقة ممكنة لأكثر من 10 سنوات، حتى اننى كنت أقول مستعدة للموت في الخمس دقائق الأولى، سأفعل أي شيء من أجل المشاركة".