مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تكشف عن فرق النسخة الرابعة لتحدّي صناعة الأفلام

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن الفرق المُختارة للنسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة الذي انطلق في شهر يونيو الماضي 2024م، بالتعاون مع القنصلية العامة لفرنسا في جدة، وسفارة فرنسا في المملكة العربية السعودية، والرابطة الفرنسية التابعة للقنصلية الفرنسية. يهدف هذا التحدّي إلى تشجيع المواهب الواعدة على الخروج عن المألوف في مشاريعهم السينمائية، بالإضافة إلى اكتشاف العقول المبتكرة في عالم صناعة الأفلام المستقلة.



وستحظى الفرق المُرشحة للدخول في غمار هذا التحدّي الإبداعي؛ بفرصة الحصول على ورش عمل فنية وبرامج إرشادية ستقام بتاريخ 19-20 يوليو 2024م، على رأسها ورشة عمل في إخراج الأفلام يقودها المخرج فارس قدس، وورش عمل في الكتابة والمونتاج يقدمها المخرج وكاتب السيناريو أمجد الرشيد وأخرى في الإنتاج من تقديم المنتجة ديمة عازر، وبختام هذه الورش المثرية، ستستعد الفرق لخوض السباق يومَي 26-27 يوليو 2024م لمدة 48 ساعة، سيقضونها في تكريس مواهبهم لتحويل أفكارهم إلى أفلام قبل أن تدق ساعة الحسم، في حين سيتم الإعلان عن الفريقين الفائزين في 19 سبتمبر 2024م.

الفرق المرشحة للنسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة:

• Cinergy، بقيادة عمر العبد الهادي.

• Visual Cortex، بقيادة راما طيب.

• Dimensions، بقيادة لؤي الأحمدي.

• The muses، بقيادة سيرين سلطان.

• ثَوران | Thawaran، بقيادة روان الغامدي.

• SEE-PHONE، بقيادة نواف الكناني.

• Best In Town، بقيادة سحر سليمان.

• Seamless، بقيادة لمار سمرقندي.

• Westrich، بقيادة حسن الراضي.

• Nafas، بقيادة روتانا الشريف.

• Maistro، بقيادة محمد عبد الجبار.

• Takween، بقيادة دعاء الجارودي.

• Papillon، بقيادة صبا بافيل.

• July tie، بقيادة هتون علي.

• The Dreamers، بقيادة محمد الحسيني.

ورش عمل

وستقدم القنصلية الفرنسية لـ15 من أعضاء الفرق المختارة يومين من ورش العمل المهنية في جدة والرياض مع خبراء من فرنسا والمملكة العربية السعودية. ستشمل ورش العمل المهنية عروض أفلام قصيرة ومناقشات حول الصناعة.

سيتم اختيار الفريقين الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضم الممثل المصري أحمد مالك، والنجمة السعودية سارة طيبة، بالإضافة إلى المخرج وكاتب السيناريو الفرنسي كلود مورييراس، ومع انتهاء التحدّي سيتم الإعلان عن الفائزين بتاريخ 19 سبتمبر 2024م، حيث سيحظى قائدا الفريقين الفائزين بفرصة إقامة مميزة في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في كليرمون فيران بفرنسا لعام 2025م، الذي تنظمه القنصلية الفرنسية في جدة. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض الأفلام الفائزة في الدورة القادمة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر 2024م.

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

وتُعتبر مؤسسة البحر الأحمر السينمائي منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.

تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.