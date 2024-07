قرار جديد من أديل يصدم جمهورها.. استراحة كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من الحزن والحيرة خيمت على عشاق المطربة البريطانية الشهيرة أديل بعد إعلانها عن "استراحة كبيرة" من الموسيقى هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت أديل البالغة من العمر 36 عامًا مؤخرًا أنها لا تنوي تقديم أية أعمال موسيقية في أي وقت قريب واعترفت أيضًا بأنها تخطط لأخذ قسط من الراحة بعد سلسلة حفلاتها الموسيقية في لاس فيجاس .

أخذت أديل استراحة مؤخرًا من إقامتها في يونيو، ومع ذلك، من المقرر أن تقدم النجمة ثمانية عروض في مكان مخصص في ميونيخ.

وقالت أديل لقناة ZDF الألمانية : "ليس لدي أي خطط للعمل على أعمال غنائية جديدة على الإطلاق".

أديل

"وأضافت أديل: "أريد أن أحظى بفرصة للراحة بعد هذا العناء وأعتقد أنني أريد القيام بأشياء إبداعية أخرى ولو لفترة قصيرة.، وحول عزمها الإقامة في ألمانيا، اعترفت أديل بأنها كانت "عشوائية بعض الشيء في هذا القرار لكن حياتها الجديدة لا تزال رائعة".

وأضافت: "لم أستطع أن أفكر في طريقة أكثر روعة لقضاء الصيف وإنهاء هذه المرحلة الجميلة من حياتي ومسيرتي المهنية بعروض أقرب إلى المنزل خلال مثل هذا الصيف ".

أديل

ستقام الحفلات الموسيقية المنتظرة لـ أديل في ميونيخ في ساحات مفتوحة خصيصًا للعروض وتتسع لـ80 ألف شخص، وستعود أديل نجمة أغنية Someone Like You إلى لاس فيجاس في أكتوبر حتى انتهاء إقامتها في نوفمبر.

وأفادت التقارير أيضًا أن المغنية تخطط للعودة إلى المملكة المتحدة بمجرد انتهاء إقامتها.

خطط أديل للإقامة في لوس أنجلوس

اشترت المغنية، صاحبت الـ 36 عامًا، وزوجها ريتش بول البالغ من العمر 42 عامًا، قصر سيلفستر ستالون في بيفرلي هيلز الذي تبلغ قيمته 58 مليون دولار قبل عامين، لكنهما يعيدان بنائه الآن بما يوافق مع احتياجاتهما الخاصة.

الجدير بالذكر أن أديل انتقلت للإقامة في لوس أنجلوس عام 2016 وقالت سابقًا إنها فعلت ذلك للحصول على المزيد من الخصوصية.

حقيقة عودة أديل إلى لندن

وعادت مساعدة المغنية أديل، روز مون، إلى المملكة المتحدة قبل بضعة أسابيع، وتعمل حاليا على تنظيم عودة المغنية أيضا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" اليوم الأربعاء.

وفي حديثه عن عودة النجمة إلى لندن، قال مصدر للصحيفة البريطانية: "كل هذا جزء من عودة أديل إلى وطنها بريطانيا وبمجرد انتهاء عروضها في لاس فيجاس في نوفمبر".