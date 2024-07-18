شكرا لقرائتكم خبر عن بالترتيب.. أكثر الأعمال حصولا على ترشيحات جوائز الإيمى الـ 76 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة، الترشيحات لجوائز Emmys في دورتها الـ 76 لعام 2024 وتصدر مسلسل Shōgun الذى يطرح على شبكة FX الترشيحات بأكبر عدد، حيث حصل على 25 ترشيحا.

وحصل مسلسل The Bear على 23 ترشيحًا و مسلسلOnly Murders In The Building على 21 ترشيحًا ومسلسل True Detective: Night Country على 19 ترشيحًا ، ومسلسل The Crown على 18 ترشيحًا.

تكرّم الدورة السادسة والسبعون لجوائز إيمي برايم تايم أفضل ما في التلفزيون الأمريكي، وتغطي الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.

وسيقام الحفل في 15 سبتمبر المقبل في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، وسيتم بثه على قناة ABC في الولايات المتحدة، وإلى الان لم يعلن عن مقدم الحفل بعد.



مسلسلات الإيمى

كما أعلن منذ ساعات عن الترشيحات الأولية لـ جوائز الأيمى الـ 76، على أن يتم بث الحفل على الهواء مباشرة من مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، وإقامة احتفالات الفنون الإبداعية وتوزيع الجوائز 15 سبتمبر.

أفضل مسلسل كوميديAbbott ElementaryThe BearCurb Your EnthusiasmHacksOnly Murders in the BuildingPalm RoyaleReservation DogsWhat We Do in the Shadows أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميديليونيل بويس The Bearبول داونز Hacksإيمون موس باشراش The Bearبول رود Only Murders in the Buildingتايلر جيمس ويليامز Abbott Elementaryبوين يانغ Saturday Night Live أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميديميريل ستريب Only Murders in the Buildingكارول برنت Palm Royaleشيرلي لي رالف Abbott Elementaryهانا إينبيندر Hacksجانيل جيمس Abbott Elementaryليزا كولون زياس The Bear أفضل ممثلة في عمل كوميديكوينتا برنسون Abbott Elementaryآيو إيدنبري The Bearسيلينا جوميز Only Murders in the Buildingمايا رودولف Lootجين سمارت Hacksكريستين ويج Palm Royale

أفضل ممثل في عمل كوميدي

مات بيري What We Do in the Shadows

لاري ديفيد Curb Your Enthusiasm

مارتن شورت Only Murders in the Building

ستيف مارتن Only Murders in the Building

جيريمي ألين وايت The Bear

وون تاي يون Reservation Dogs



أفضل مسلسل دراما

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. and Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

3 Body Problem

أفضل ممثل دراما

إدريس ألبا Hijack

دونالد جروفر Mr. and Mrs. Smith

والتون جوجينز Fallout

جاري أولدمان Slow Horses

هيرويوكي سانادا Shogun

دومينيك ويست The Crown

أفضل ممثلة دراما

جينيفر أنيستون The Morning Show

مايا إيرسكين Mr. and Mrs. Smith

كاري كون The Gilded Age

آنا ساواي Shogun

إيميلدا ستاونتون The Crown

ريز ويزرسبون The Morning Show

أفضل ممثل مساعد دراما

بيلي كوردوب The Morning Show

تادانوبو أسانو Shogun

مارك دوبلاس The Morning Show

جون هام The Morning Show

تاكيهروا هيرا Shogun

جاك لودن Slow Horses

جوناثان برايس The Crown



أفضل ممثلة مساعدة دراما

كريستين بارانسكي The Gilded Age

نيكول بيهاري The Morning Show

إليزابيث ديبيكي The Crown

جريتا لي The Morning Show

ليزلي مانفيل The Crown

كارين بيتمان The Morning Show

هولاند تايلر The Morning Show

أفضل مسلسل قصير

Baby Reindeer

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

أفضل ممثلة في عمل قصير

جودي فوستر True Detective: Night Country

باري لارسون Lessons in Chemistry

جونو تيمبل Fargo

صوفيا فيرجارا Griselda

نعومي واتس Feud: Capote vs. the Swans

أفضل ممثل في عمل قصير

مات بومر Fellow Travelers

ريتشارد جاد Baby Reindeer

جون هام Fargo

توم هولاندر Feud: Capote vs. the Swans

أندرو سكوت Ripley