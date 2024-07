مَنْ تصدّر ترشيحات جوائز إيمّي العالميّة لعام ٢٠٢٤؟ الأسماء ستفاجئكم

تصدّر Shogun (٢٥ ترشيحًا) و The Bear (٢٣ ترشيحًا) قائمة ترشيحات Emmys لعام ٢٠٢٤، التي تمّ الكشف عنها يوم الأربعاء على أن يتّم بثّ حفل توزيع جوائز إيمي السّادس والسّبعين على الهواء مباشرة من مسرح بيكوك في لوس أنجلوس يوم الأحد الموافق ١٥ أيلول/سبتمبر القادم.

كما حصل فيلم “Only Murders in the Building” على ٢١ ترشيحًا. وحصل فيلم “True Detective: Night Country” على ١٩ ترشيحًا، وحصل فيلم “The Crown” على ١٨ ترشيحًا في موسمه الأخير.

تمّ الإعلان عن التّرشيحات من قبل الممثّلين توني هيل، الذي فاز بجائزتَي إيمي عن فيلم “Veep”، وشيريل لي رالف، التي فازت بجائزة إيمي عن “Abbott Elementary” وتمّ ترشيحها مرّة أخرى هذا العام لأدائها الدّاعم في هذا العرض.

وقد أعلنت الأكاديميّة الدّوليّة للفنون والعلوم التّلفزيونيّة قوائم التّرشيحات التي شملت مجمل الأعمال التّلفزيونيّة من مسلسلات دراميّة وأفلام ووثائقيّات وبرامج متنوّعة من تلفزيون الواقع تمّ إطلاقها في الفترة الممتدّة ما بين ١ تمّوز/يونيو ٢٠٢٣ و٣١ أيار/مايو ٢٠٢٤.

وكان لافتًا ترشيح الفنّانة والممثّلة سيلينا غوميز لجائزة أفضل ممثّلة رئيسيّة عن مشاركتها بالمسلسل الكوميديّ Only Murders in the Building إذ يُعد هذا التّرشيح هو الأوّل لها كممثّلة ضمن حفل توزيع جوائز إيمي.

إليكم قائمة الترشيحات:

أفضل ممثل في مسلسل درامي:

-هيرويوكي سانادا (Shogun)

-غاري أولدمان (Slow Horses)

-دومينيك ويست (The Crown)

-دونالد جلوفر (Mr. and Mrs. Smith)

-والتون جوجينز (Fallout)

-إدريس إلبا (Hijack)

أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

-آنا ساواي (Shogun)

-جنيفر أنيستون (The Morning Show)

-إيميلدا ستونتون (The Crown)

-ريس ويذرسبون (The Morning Show)

-مايا إرسكين (Mr. and Mrs. Smith)

– كاري كون (The Gilded Age)

أفضل مسلسل درامي:

-مسلسل Shogun

-مسلسل The Crown

-مسلسل The Morning Show

-مسلسل The Gilded Age

-مسلسل Fallout

-مسلسل Slow Horses

-مسلسل Mr. and Mrs. Smith

-مسلسل 3BodyProblem

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني:

-جون هام (Fargo)

-ريتشارد جاد (Baby Reindeer)

-أندرو سكوت (Ripley)

-توم هولاندر (Feud: Capote vs. the Swans)

-مات بومر (Fellow Travelers)

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني:

-جودي فوستر (True Detective: Night Country)

-بري لارسون(Lessons in Chemistry)

-جونو تيمبل (Fargo)

-صوفيا فيرجارا (Griselda)

-ناومي واتس (Feud: Capote vs. the Swans)

أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني:

-Baby Reindeer

-Fargo

-Lessons in Chemistry

-True Detective: Night Country

-Ripley

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي:

-جيريمي ألين وايت (The Bear) الموسم الثاني

-مارتن شورت (Only Murders in the Building)

-ستيف مارتن (Only Murders in the Building)

-لاري ديفيد (Curb Your Enthusiasm)

– D’Pharaoh Woon-A-Tai

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي:

-جان سمارت (Hacks)

-أيو إديبيري (The Bear)

-كينتا برونسون (Abbott Elementary)

-كريستين ويج (Palm Royale)

-مايا رودولف (Loot)

-سيلينا غوميز (Only Murders in the Building)

أفضل مسلسل كوميدي:

-مسلسل The Bear

-مسلسل Hacks

-مسلسل Abbott Elementary

-مسلسل Curb Your Enthusiasm

-مسلسل Palm Royale

-مسلسل Reservation Dogs

-مسلسل Only Murders in the Building

-مسلسل What We Do in the Shadows

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي:

-بيلي كرودوب (The Morning Show)

-جون هام (The Morning Show)

-مارك دوبلاس (The Morning Show)

-جاك لودين (Slow Horses)

-تادانوبو اسانو (Shogun)

-جوناثان برايس (The Crown)

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي:

-إليزابيث ديبيكي (The Crown)

-ليزلي مانفيل (The Crown)

-كريستين بارانسكي (The Gilded Age)

-غريتا لي (The Morning Show)

-هولاند تايلور (The Morning Show)

-نيكول بيهاري (The Morning Show)

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي:

-هانا أينبيندر (Hacks)

-ميريل ستريب (Only Murders in the Building)

-شيريل لي رالف (Abbott Elementary)

-جانيل جيمس (Abbott Elementary)

-ليزا كولون زاياس (The Bear)

-كارول بورنيت (Palm Royale)

أفضل ضيفة شرف في مسلسل درامي:

-كلير فوي (The Crown)

-سارة بولسون (Mr. and Mrs. Smith)

-ميكايلا كويل (Mr. and Mrs. Smith)

-مارسيا جاي هاردن (The Morning Show)

-باركر بوسي (Mr. and Mrs. Smith)

أفضل ضيفة شرف في مسلسل كوميدي:

-جيمي لي كيرتس (The Bear)

-أوليفيا كولمان (The Bear)

-كايتلين أولسون (Hacks)

-مايا رودولف (Saturday Night Live)

-دافين جوي راندولف (Only Murders in the Building)

-كريستين ويج (Saturday Night Live)

أفضل ضيف شرف في مسلسل كوميدي:

-جون بيرنثال (The Bear)

-بوب أودنكيرك (The Bear)

-ويل بولتر (The Bear)

-ماثيو برودريك (Only Murders in the Building)

-ريان غوسلينج (SNL)

-كريستوفر لويد (Hacks)

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير:

-روبرت داوني جونيور (The Sympathizer)

-لويس بولمان (Lessons in Chemistry)

-جوناثان بيلي (Fellow Travelers)

-جون هوكس (True Detective: Night Country)

-تريت ويليامز (Feud: Capote vs. the Swans)

-لامورن موريس (Fargo)

-توم غودمان هيل (Baby Reindeer)

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي:

-إيبون موس باتراش (The Bear)

-ليونيل بويس (The Bear)

-تايلر جيمس ويليامز (Abbott Elementary)

-بول دبليو داونز (Hacks)

-بول رود (Only Murders in the Building)

-بوين يانغ (Saturday Night Live)

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير:

-جيسيكا جانينج (Baby Reindeer)

-كالي ريس (True Detective: Night Country)

-نافا ماو (Baby Reindeer)

-أجا ناومي كينغ (Lessons in Chemistry)

-ديان لين (Feud: Capote vs. the Swans)

-ليلي غلادستون (Under the Bridge)

-داكوتا فانينغ (Ripley)

أفضل ضيف شرف في مسلسل درامي:

-نيستور كاربونيل (Shogun)

-جون تورتورو (Mr. and Mrs. Smith)

-بول دانو (Mr. and Mrs. Smith)

-جوناثان برايس (Slow Horses)

-تريسي ليتس (Winning Time)

اما المسلسلات المرشحة لجائزة أفضل أنميشين:

-مسلسل Blue Eye Samurai

-مسلسل Bob’s Burgers

-مسلسل Scavengers Reign

-مسلسل The Simpsons

– مسلسل X-Men ‘97