الإسكندر في السينما.. تناقض في تناول شخصيته بالأفلام

ما زلت أصر على أن حياة الإسكندر الثالث المقدوني، والفترة الزمنية التي ظهر فيها تستحق الكتابة السينمائية الموثقة وإظهار الجوانب النفسية لهذا القائد، وتوثيق حياته بالدراما بشكل يليق به وبما قدمه، وننتظر فيلما عالميا جديدا أو مسلسلا على المنصات الشهيرة لتقديم حياته بشكل منصف بعيدا عن تقديمه زير نساء وغارق في الملذات.

ولد في مثل هذا اليوم 20 يوليوعام 356 ق.م، الإسكندر الثالث المقدوني، المعروف بأسماء عديدة أخرى أبرزها : الإسكندر الأكبر، والإسكندر الكبير، والإسكندر المقدوني، والإسكندر ذو القرنين، وهذا القائد تعد حياته ثرية دراميا، ومنهلا لكل كتاب الدراما، ولكن حتى الآن لم يقدم العمل الذي ينصف هذا القائد، فالتاريخ يقدمه بأكثر من وجه ، وكذلك قدمته السينما العالمية والمصرية.

فيلم "الإسكندر الكبير" عام 1956 للمخرج "روبرت روسين" يعد من أوائل الأفلام التي تناولت حياته وقام بدور الإسكندر الأكبر في ذلك الفيلم "ريتشارد بورتون" ولكن هذا الفيلم لم ينل حظا من النجاح والشهرة والانتشار لأنه كان تقليديا في سرد القصة كما هي موجوده في كتب التاريخ، وفي عام 2004، قدم المخرج أوليفر ستون فيلم " Alexander " واعتمد فيه على كتاب "الإسكندر الكبير" للمؤرخ "روبن لين فوكس"، وقد أثار جدلاً كبيراً وتعرّض للانتقادات الكثيرة والسخرية وقام النجم "كولين فاريل" Collin Farrell بدور "الإسكندر" لكنه اظهره قائد يبحث فقط عن ملذاته.



وفي مصر تم تصوير الفيلم العالمي الإسكندر الأكبر‏ وهو إنتاج أمريكي ـ إنجليزي ـ يوناني ـ مصري مشترك‏ وتم التصوير آنذاك بمدينة الإنتاج الإعلامي‏ ولعب شخصية الاسكندر الممثل سام هيوجن‏،‏ وشارك في الفيلم من مصر ‏هالة صدقي وسامي العدل وشريف رمزي‏ الذي قدم دور ليكوميدس صديق الاسكندر .

وجدير بالذكر أن الإسكندر قدم أيضا في افلام وثائيقية منها : عام 2005 قام المخرج "جيم ليندسي" Jim Lindsay بتجسيد حياة "الإسكندر الأكبر" في فيلم وثائقي "The True Story of Alexander The Great" من بطولة "ميشيل كارديل" Michel Cardelle الذي قام بدور "الإسكندر"، و "بريدتيا تومارشيو" Brigdetta Tomarchio التي قامت بدور "أولمبياس" أم "الإسكندر"، و "جيمي وولش" Jamie Walsh التي جسّدت دور "كليوباترا"، وأيضاً هناك فيلم وثائقي عن "الإسكندر الأكبر" واسمه "The Man Behind The Legend"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج قناة "ناشيونال جيوجرافيك" ومدبلج للعربية.