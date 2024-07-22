شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طلب أنجلينا جولي من براد بيت لـ شفاء عائلتهم نفسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت النجمة العالمية أنجلينا جولي زوجها السابق النجم العالمى براد بيت إسقاط الدعوى القانونية المرفوعة ضدها حتى تتمكن عائلتها من البدء في "الشفاء".

كانت جولى على علاقة استمرت 12 عامًا مع بيت، لكنهما في وسط الإجراءات القانونية لعدة سنوات فيما يتعلق بأعمالهما المشتركة في مصنع نبيذ، وغيرها من الممتلكات، ومن ثم قدمت جولي التماسًا من أجل الدعوى القضائية الحالية إلى حدوث إسقاط.

يعود نزاع الزوجين السابقين حول مصنع النبيذ الفرنسي Château Miraval إلى عام 2022، عندما رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي بزعم محاولتها بيع حصتها في الشركة دون موافقته المسبقة.

تدعي جولي أن بيت منع بيعها للعقار ولن يوافق إلا إذا وافق على اتفاقية عدم إفشاء "أكثر صعوبة" و"موسعة"، وكانت جولي قد أشارت سابقًا إلى أن بيت أراد منها التوقيع على اتفاق عدم الإفشاء لمنعها من التحدث علنًا عن سلوكه المسيء تجاهها وتجاه أطفالها.

والآن، قال ممثل جولي، بول مورفي: "بينما تطلب أنجلينا مرة أخرى من السيد بيت إنهاء ما يحدث ووضع أسرتهما أخيرًا على طريق واضح نحو الشفاء، ما لم يسحب السيد بيت دعواه القضائية، فإن أنجلينا ليس لديها خيار سوى الحصول على الأدلة الضرورية لإثبات خطأ ادعاءاته".

ولم يستجب بيت إلى الان لـ مطالب جولى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".