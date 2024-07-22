تامر حسني يشوّق جمهوره لأحدث أعماله "معلمين" بالتعاون مع بهاء سلطان

أعلن الفنان تامر حسني عن طرحه لأغنيته الجديدة "معلمين" برفقة الفنان بهاء سلطان في حملة إعلانية لإحدى شركات خدمات الهواتف المحمولة، وسيشارك في الحملة الفنانة المصرية كارولين عزمي والفنانة التونسية دارين حداد.

"معلمين" تجمع تامر حسني وبهاء سلطان

روج الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وكشف عن البرومو التشويقي للحملة الإعلانية، بأغنية جديدة تحمل عنوان "معلمين" يشاركه في غنائها الفنان بهاء سلطان، ومعهما النجمتان كارولين عزمي ودارين حداد.

وكان تامر حسني قد شوق جمهوره الفترة الماضية موضحاً أنه يصور شيئاً ما مع الفنانة كارولين عزمي دون الكشف عن تفاصيله.

يُذكر أن آخر عمل جمع بين تامر حسني وبهاء سلطان، هي أغنية "راجعلي ليه" وتم طرحها عام 2011، والتي أوضح بعدها تامر خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، أنه أدى الأغنية بمفرده وقلُد صوت بهاء سلطان.

يمكنكم متابعة لأول مرة: هناالزاهد تحكي لـ"صاحبة السعادة" قصة طريفة عن تامر حسني

آخر أعمال تامر حسني

يُذكر أن اَخر أغاني تامر حسني "جامدين جامدين"، من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد وماستر علي فاتح الله وجيتارات محمد مغربي.

على جانب آخر، يواصل النجم تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي تعاون فيه مع مجموعة من الفنانين، أبرزهم: محمد ثروت، هناالزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، السيد أسامة وآخرون.

والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ومن المُقرر إطلاقه في دُور العرض المصرية والعربية، وكذلك دول الخليج في موسم صيف 2024.

ومن ناحية أخرى، يُحيي تامر حسني حفله الغنائي في مهرجان العلمين يوم 26 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على مسرح مهرجان العلمين.

كما يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل على مسرح أبوبكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن حفلات جولة المملكة‬ والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

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