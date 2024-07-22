محمّد فؤاد في أوّل ظهور بعد إصابته بالعصب السّابع… هذا ما قاله

طمأن الفنّان المصريّ، محمّد فؤاد، جمهوره على حالته الصّحيّة بعد إصابته بالعصب السّابع خلال الفترة الماضية.
وفي أوّل ظهور له بعد أزمته الصّحيّة خلال تقديمه واجب العزاء في الدّكتور محمّد علي محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، بمسجد عمر مكرم قال محمّد فؤاد “أنا كويّس طول ما أنتم كويّسين”.
وكان ظهور محمّد فؤاد، في حفل خطوبة ابنته بسملة، بوجه شاحب ومتعب، قد أثار الكثير من التّساؤلات عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، حول إصابته بجلطة دماغيّة، ليتبيّن في ما بعد أنّه عانى بالفعل أزمة صحيّة حادّة، أدّت إلى سفره لخارج مصر للعلاج.
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وكشف مصدر قريب من محمّد فؤاد أنّ الأخير أُصيب بالفعل بالعصب السّابع، الذي كان من المحتمل أن يُؤدي إلى إصابته بـ “شبه جلطة”، وذلك بعد احتفاله بزفاف نجله عبد الرّحمن، في شهر نيسان/ أبريل الفائت، ممّا استدعى سفره إلى ألمانيا لتلقّي العلاج، لكنّه حاليًّا بخير ويتماثل للشّفاء.
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