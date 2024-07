سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلادها الـ 32

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة والمغنية سيلينا غوميز التي ولدت في 22 تموز 1992 في غراند براري، تكساس، وهي ابنة ماندي تيفي وريكاردو جوميز، والدتها من أصل إيطالي، ووالدها من أصل مكسيكي، وسميت على إسم مغنية تيجانو سيلينا، التي توفيت عام 1995.



كان أول دور تمثيلي لها هو دور "جيانا" في برنامج الأطفال التلفزيوني الشهير "بارني آند فريندز" في التسعينيات (1992)، إلى جانب ديمي لوفاتو من 2002 إلى 2004، كان لجوميز أيضًا أدوار في Spy Kids 3: Game Over (2003)، ووكر، وTexas Ranger: Trial by Fire (2005)، وHouse Broken (2006).

إنتقلت جوميز إلى لوس أنجلوس، كاليفورنيا عندما حجزت الدور الرئيسي لـ "أليكس روسو" وصعدت إلى الشهرة في مسلسل قناة ديزني ويزاردز أوف ويفرلي بليس (2007). ثم لعبت دور البطولة في قصة سندريلا أخرى (2008) على قناة ABC Family، وكان لها أول دور صوتي لها في فيلم الرسوم المتحركة Horton Hears a Who! (2008)، وشاركت في البطولة مع صديقة الطفولة ديمي لوفاتو في برنامج حماية الأميرة (2009).

في عام 2009، أصدرت جوميز أول ألبوم لها مع فرقتها بعنوان "Selena Gomez & the Scene"، والذي احتل المرتبة التاسعة في قائمة Billboard 200 للألبومات. أصدرت جوميز لاحقًا ألبومين آخرين مع فرقتها ولعبت دور البطولة في مونت كارلو (2011)، وسبرينغ بريكرز (2012)، وفندق ترانسيلفانيا (2012).

في عام 2013، أصدرت أول ألبوم منفرد لها بعنوان "Stars Dance" والأغنية الرئيسية "Come & Get It" من الألبوم، وأصبحت أول عشرة دخول لجوميز في قائمة Billboard Hot 100. لقد لعبت دور البطولة في فيلم Getaway (2013)، وRudderless (2014)، وBehaving Badly (2014).

في عام 2015، أصدرت ألبومها الفردي الثاني "Revival"، والذي ظهر لأول مرة في قائمة Billboard 200، ولعب دور البطولة في فيلم Hotel Transylvania 2 (2015)، وThe Fundamentals of Caring (2016)، وIn Dubious Battle (2016)، وNeighbors. 2: ارتفاع نادي نسائي (2016). قدمت ألبومها المنفرد الثالث "نادر" عام 2020.