فيلم المخرج محمد حمدى "Perfumed With Mint" يشارك فى أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا

كشف مهرجان فينيسيا عن مشاركة الفيلم المصري "Perfumed With Mint" في مسابقة أسبوع النقاد، وهو إنتاج مشترك ما بين مصر، فرنسا، تونس، ومن إخراج محمد حمدي، وبطولة علاء الدين حمادة، مهدي أبو بهات، عبد الرحمن زين الدين، حاتم مصطفى.

يتناول الفيلم قصة طبيب عمره 30 عاما، يزوره صديق في عيادته، يعاني من أزمة صحية غريبة تجعلهما في كابوس من المطاردات في رحلة بحثهما عن السلام.

يتنافس مع الفيلم، الأفلام Anywhere Anytime من إيطاليا، وDon’t Cry, Butterfly من فيتنام، وHomegrownمن أمريكا، No Sleep Till من أمريكا، Paul & Paulette Take A Bath من المملكة المتحدة، Peacock من ألمانيا.

وكان طرح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بوستر الدورة الـ81 التي تقام في الفترة ما بين 28 أغسطس المقبل إلى 7 سبتمبر المقبل، في جزيرة ليدو فينيسيا.

البوستر من تصميم الفنان الإيطالي لورينزو ماتوتّي، حيث يقوم الرسام للسنة السابعة على التوالي، بالتصميم الإبداعي لصورة الملصق الرسمي الذي يصور فيلًا في La-goon.

وتعد جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان.