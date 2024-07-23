روزي هنتنغتون وايتلي بإطلالة كاجوال أثناء توجهها للتسوق

ميرنا وليد - بيروت - لفتت روزي هنتنغتون وايتلي الأنظار في بلوزة كروشيه خضراء شفافة أثناء توجهها للتسوق في ويست هوليود يوم الاثنين.

بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 37 عاماً مذهلة، حيث كشفت ملابسها حمـ الة الصدر السوداء أثناء توجهها إلى L'AGENCE Jean Bar في ميلروز بليس.

أضافت الأم لطفلين زوجاً من السراويل السوداء الأنيقة ذات الأرجل الواسعة وحذاء ذات كعب عالي.

ووضعت روزي زوجاً من الأقراط الذهبية الأنيقة، مضيفة نظارات شمسية.

وشوهدت نجمة Transformers بدون حقيبة يد أثناء النزهة، وبدلاً من ذلك حملت هاتفها ومحفظة كبيرة ومفاتيح سيارتها في يدها.

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