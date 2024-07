السينمات السعودية تستقبل فيلم "إن شاء الله ولد".. قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد دور العرض السينمائية السعودية، لاستقبال فيلم "إن شاء الله ولد" يوم الخميس المقبل، لينافس مجموعة من الأفلام المصرية والعربية على شباك التذاكر.

يضم الفيلم في جعبته حوالي 26 جائزة، ويحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

فيلم إن شاء الله ولد

تفاصيل فيلم إن شاء الله ولد

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف ديلفين أجوت ورولاناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة وإنتاجThe Imaginarium films "رولا ناصر وأسيل أبو عياش" بمشاركة بيت الشوارب "يوسف عبد النبي" وجورج فيلمز"نيكولا لوبرتر ورافايل آلكساندر" والمنتجين المشاركين علاء كركوتي وماهر دياب وشاهيناز العقاد، وتشارك Lagoonie FilmProduction في مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى شركة Pyramide International المبيعات الدولية.

ويضم الفيلم أيضًا فريق عمل من أهم العاملين في الصناعة عربيًا وعالميًا وهم مدير تصوير كانيمى أونوياما (فيلم الأوسكارEverything Everywhere All at Onc" ، وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم إلى جانب مشاركتها البارزة في فيلم Dune، ومصممة الملابس العالمية زينة صوفان التي شاركت في عدة أفلام عالمية أحدثها John Wick: Chapter 4 ومهندس الصوت نورالحلواني من أبرز أعماله فيلم الحارة وشارك في فريق عمل الصوتفي فيلم Dégradé، والمونتير أحمد حافظ "مسلسل Moon knight" وثنائي الموسيقى أندرو لانكستر وجيري لين الذي قدم موسيقى الفيلم المرشح للأوسكار ذيب.