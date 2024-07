عرض الجوكر 2 في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي عن اختياراته للأفلام المتنافسة في الدورة الـ81، والتي تنطلق فاعلياته يوم 28 أغسطس المقبل.

ويفتتح المهرجان فاعلياته بعرض فيلم Beetlejuice Beetlejuice " بيتلجوس بيتلجوس" في حفل الافتتاح، والذي يحمل بصمات المخرج تيم بيرتون، وبطولة مايكل كيتون، وينونا رايدر، كاترين أوهارا، جاستن ثيرو، مونيكا بيلوتشي، جينا أورتيجا، وويليم دافو.

وتشارك العديد من الأفلام السينمائية المميزة في المسابقة الرسمية، حسبما أكد المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا، إذ يتنافس 21 فيلمًا منها فيلم المخرج والمؤلف الإسباني بيدرو ألمودوفار The Room Next Door، وهو أول فيلم روائي طويل له باللغة الإنجليزية من بطولة جوليان مور وتيلدا سوينتون.

تضم المسابقة الرسمية أيضًا أفلامJoker 2 "الجوكر 2" بطولة جواكين فينيكس وليدي جاجا، وفيلم السيرة الذاتية "ماريا" للمخرج بابلو لارين، الذي يحكي قصة حياة الأوبرالية الشهيرة ماريا كالاس بطولة أنجلينا جولي، وفيلمQueer للمخرج لوكا جوادانيينو.

تترأس لجنة التحكيم الدولية لهذا العام الممثلة الفرنسية الشهيرة إيزابيل هوبير، وتضم في عضويتها جيمس جراي، أندرو هاي، أجنيشكا هولاند، كليبر ميندونسا، عبدالرحمن سيساكو، جوزيبي تورناتور، جوليا فون هاينز وتشانج زيي.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي عدة أعمال من دول عربية من بينها مصر وتونس وأيضًا دول إفريقية.

أفلام المسابقة الرسمية

The Room Next Door

Campo di Battaglia, dir

Leurs Enfants Après Eux

The Brutalist

The Quiet Son

Vermiglio

Sicilian Letters

Queer

Love

April

The Order

Maria

Trois Amies

Kill the Jockey

Joker: Folie à Deux, dir

Babygirl, dir

I’m Still Here

Diva Futura, dir

Harvest, dir

Youth – Homecoming

Stranger Eyes

Beetlejuice Beetlejuice

L’Orto Americano

Il Tempo che ci Vuole

Phantosmia

Maldoror

Broken Rage

Baby Invasion

Cloud,

Finalement

Wolfs

Se Posso Permettermi Capitolo II

Allégorie Citadine

Bestiari, Erbari, Lapidari

Apocalypse in the Tropics

One to One: John & Yoko

Russians at War

TWST/Things We Said Today

Songs of Slow Burning Earth

Riefenstahl

مسابقة آفاق إضافية

September من ألمانيا

Vittoria من إيطاليا

Le Mohican من فرنسيا

Seeking Haven for Mr. Rambo من مصر

La Storia Del Frank e Della Nina من إيطاليا وسويسرا

The Witness من ألمانيا والنمسا

After Party من التشيك

مسابقة آفاق

Nonostante من إيطاليا

Quiet Life إنتاج فرنسي ألماني سويدي مشترك

Mon Inséparable من فرنسا

Aïcha من تونس

Happy Holidays إنتاج ألماني إيطالي قطري مشترك

Familia من إيطاليا

One of Those Days When Hemme Dies من تركيا

Familiar Touch من الولايات المتحدة الأمريكية

Marco من إسبانيا

Carissa من جنوب إفريقيا

Mistress Dispeller من الصين

L’Attachement إنتاج فرنسي بلجيكي مشترك

Happyend من اليابان