فن ومشاهير

عرض الجوكر 2 في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي عن اختياراته للأفلام المتنافسة في الدورة الـ81، والتي تنطلق فاعلياته يوم 28 أغسطس المقبل.

ويفتتح المهرجان فاعلياته بعرض فيلم Beetlejuice Beetlejuice " بيتلجوس بيتلجوس" في حفل الافتتاح، والذي يحمل بصمات المخرج تيم بيرتون، وبطولة مايكل كيتون، وينونا رايدر، كاترين أوهارا، جاستن ثيرو، مونيكا بيلوتشي، جينا أورتيجا، وويليم دافو.

فيلم ماريا

وتشارك العديد من الأفلام السينمائية المميزة في المسابقة الرسمية، حسبما أكد المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا، إذ يتنافس 21 فيلمًا منها فيلم المخرج والمؤلف الإسباني بيدرو ألمودوفار The Room Next Door، وهو أول فيلم روائي طويل له باللغة الإنجليزية من بطولة جوليان مور وتيلدا سوينتون.

مهرجان فينيسيا السينمائي

تضم المسابقة الرسمية أيضًا أفلامJoker 2 "الجوكر 2" بطولة جواكين فينيكس وليدي جاجا، وفيلم السيرة الذاتية "ماريا" للمخرج بابلو لارين، الذي يحكي قصة حياة الأوبرالية الشهيرة ماريا كالاس بطولة أنجلينا جولي، وفيلمQueer للمخرج لوكا جوادانيينو.

 

تترأس لجنة التحكيم الدولية لهذا العام الممثلة الفرنسية الشهيرة إيزابيل هوبير، وتضم في عضويتها جيمس جراي، أندرو هاي، أجنيشكا هولاند، كليبر ميندونسا، عبدالرحمن سيساكو، جوزيبي تورناتور، جوليا فون هاينز وتشانج زيي.

مهرجان فينيسيا السينمائي

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي عدة أعمال من دول عربية من بينها مصر وتونس وأيضًا دول إفريقية.

 

أفلام المسابقة الرسمية

The Room Next Door

 

Campo di Battaglia, dir

 

Leurs Enfants Après Eux

 

The Brutalist

 

The Quiet Son

 

Vermiglio

 

Sicilian Letters

 

Queer

 

Love

 

April

 

The Order

 

Maria

 

Trois Amies

 

Kill the Jockey

 

Joker: Folie à Deux, dir

 

Babygirl, dir

 

I’m Still Here

 

Diva Futura, dir

 

Harvest, dir

 

Youth – Homecoming

 

Stranger Eyes

 

 

Beetlejuice Beetlejuice

 

L’Orto Americano

 

Il Tempo che ci Vuole

 

Phantosmia

 

Maldoror

 

Broken Rage

 

Baby Invasion

 

Cloud,

 

Finalement

 

Wolfs

 

Se Posso Permettermi Capitolo II

 

Allégorie Citadine

 

Bestiari, Erbari, Lapidari

 

Apocalypse in the Tropics

 

One to One: John & Yoko

 

Russians at War

 

TWST/Things We Said Today

 

Songs of Slow Burning Earth

 

Riefenstahl

 

مهرجان فينيسيا السينمائي

مسابقة آفاق إضافية

September من ألمانيا

 

Vittoria من إيطاليا

 

Le Mohican من فرنسيا

 

Seeking Haven for Mr. Rambo من مصر

 

La Storia Del Frank e Della Nina من إيطاليا وسويسرا

 

The Witness من ألمانيا والنمسا

 

After Party من التشيك

مهرجان فينيسيا السينمائي

مسابقة آفاق

Nonostante من إيطاليا

 

Quiet Life إنتاج فرنسي ألماني سويدي مشترك

 

Mon Inséparable من فرنسا

 

Aïcha من تونس

 

Happy Holidays إنتاج ألماني إيطالي قطري مشترك

 

Familia من إيطاليا

 

One of Those Days When Hemme Dies من تركيا

 

Familiar Touch من الولايات المتحدة الأمريكية

 

Marco من إسبانيا

 

Carissa من جنوب إفريقيا

 

Mistress Dispeller من الصين

 

L’Attachement إنتاج فرنسي بلجيكي مشترك

 

Happyend من اليابان

 

 

 

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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