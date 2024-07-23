عرض الجوكر 2 في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي عن اختياراته للأفلام المتنافسة في الدورة الـ81، والتي تنطلق فاعلياته يوم 28 أغسطس المقبل.
ويفتتح المهرجان فاعلياته بعرض فيلم Beetlejuice Beetlejuice " بيتلجوس بيتلجوس" في حفل الافتتاح، والذي يحمل بصمات المخرج تيم بيرتون، وبطولة مايكل كيتون، وينونا رايدر، كاترين أوهارا، جاستن ثيرو، مونيكا بيلوتشي، جينا أورتيجا، وويليم دافو.
وتشارك العديد من الأفلام السينمائية المميزة في المسابقة الرسمية، حسبما أكد المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا، إذ يتنافس 21 فيلمًا منها فيلم المخرج والمؤلف الإسباني بيدرو ألمودوفار The Room Next Door، وهو أول فيلم روائي طويل له باللغة الإنجليزية من بطولة جوليان مور وتيلدا سوينتون.
مهرجان فينيسيا السينمائي
تضم المسابقة الرسمية أيضًا أفلامJoker 2 "الجوكر 2" بطولة جواكين فينيكس وليدي جاجا، وفيلم السيرة الذاتية "ماريا" للمخرج بابلو لارين، الذي يحكي قصة حياة الأوبرالية الشهيرة ماريا كالاس بطولة أنجلينا جولي، وفيلمQueer للمخرج لوكا جوادانيينو.
تترأس لجنة التحكيم الدولية لهذا العام الممثلة الفرنسية الشهيرة إيزابيل هوبير، وتضم في عضويتها جيمس جراي، أندرو هاي، أجنيشكا هولاند، كليبر ميندونسا، عبدالرحمن سيساكو، جوزيبي تورناتور، جوليا فون هاينز وتشانج زيي.
مهرجان فينيسيا السينمائي
وتضم قائمة الأفلام المشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي عدة أعمال من دول عربية من بينها مصر وتونس وأيضًا دول إفريقية.
أفلام المسابقة الرسمية
The Room Next Door
Campo di Battaglia, dir
Leurs Enfants Après Eux
The Brutalist
The Quiet Son
Vermiglio
Sicilian Letters
Queer
Love
April
The Order
Maria
Trois Amies
Kill the Jockey
Joker: Folie à Deux, dir
Babygirl, dir
I’m Still Here
Diva Futura, dir
Harvest, dir
Youth – Homecoming
Stranger Eyes
Beetlejuice Beetlejuice
L’Orto Americano
Il Tempo che ci Vuole
Phantosmia
Maldoror
Broken Rage
Baby Invasion
Cloud,
Finalement
Wolfs
Se Posso Permettermi Capitolo II
Allégorie Citadine
Bestiari, Erbari, Lapidari
Apocalypse in the Tropics
One to One: John & Yoko
Russians at War
TWST/Things We Said Today
Songs of Slow Burning Earth
Riefenstahl
مهرجان فينيسيا السينمائي
مسابقة آفاق إضافية
September من ألمانيا
Vittoria من إيطاليا
Le Mohican من فرنسيا
Seeking Haven for Mr. Rambo من مصر
La Storia Del Frank e Della Nina من إيطاليا وسويسرا
The Witness من ألمانيا والنمسا
After Party من التشيك
مهرجان فينيسيا السينمائي
مسابقة آفاق
Nonostante من إيطاليا
Quiet Life إنتاج فرنسي ألماني سويدي مشترك
Mon Inséparable من فرنسا
Aïcha من تونس
Happy Holidays إنتاج ألماني إيطالي قطري مشترك
Familia من إيطاليا
One of Those Days When Hemme Dies من تركيا
Familiar Touch من الولايات المتحدة الأمريكية
Marco من إسبانيا
Carissa من جنوب إفريقيا
Mistress Dispeller من الصين
L’Attachement إنتاج فرنسي بلجيكي مشترك
Happyend من اليابان