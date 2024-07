القائمة الكاملة لأفلام الدورة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن قائمة الأفلام المشاركة في الدورة 81، المُقرر انطلاقها في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المُقبل، في جزيرة الليدو الإيطالية، حيث يُشارك عشرات الأفلام المتنوعة من حول العالم، لاسيما الأعمال الأميركية والأوربية، وذلك حسبما أعلن المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا.

وتترأس لجنة التحكيم الدولية لهذا العام الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير، وبعضوية كلّ من جيمس جراي، وأندرو هاي، وأجنيشكا هولاند، وكليبر ميندونسا، وعبد الرحمن سيساكو، وجوزيبي تورناتور، وجوليا فون هاينز، وتشانج زيي.

فيلم الافتتاح

ويفتتح الدورة 81، الفيلم الأميركي Beetlejuice Beetlejuice، إخراج تيم بيرتون، وبطولة بطولة مايكل كيتون، ووينونا رايدر، وكاثرين أوهارا، وجاستن ثيرو، ومونيكا بيلوتشي، وجينا أورتيجا وويليم دافو.

المدير الفني للمهرجان، قال على هامش المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، للإعلان عن برنامج الدورة الجديدة، إنّ: “فيلم Beetlejuice، يمثل العودة التي طال انتظارها لواحدة من أكثر الشخصيات شهرة في سينما تيم بيرتون وهي Beetlejuice، وهو أيضاً تأكيد للموهبة غير العادية والإنجاز المتقن لأحد أكثر المؤلفين روعة في عصره، لذا يتشرف مهرجان فينيسيا ويفخر باستضافة العرض العالمي الأول لعمل يتميز بخيال مدهش”.

المسابقة الرسمية

وتشهد المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، منافسة 21 فيلماً، تُعرض عالمياً للمرة الأولى، منها الجزء الثاني من الفيلم الأميركي الشهير Joker بطولة خواكين فينيكس، حيث يأتي ذلك بعدما سبق وحصل الجزء الأول من الفيلم، على جائزة “الأسد الذهبي” في هذا المهرجان، قبل 5 أعوام.

كما يُشارك الفيلم الأميركي Baby girl، إخراج هالينا ريين، والذي يُسلط الضوء على علاقة بين مديرة لإحدى الشركات، وموظف شاب مبتديء يصغرها كثيراً.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، كلّ من The Room Next Door إخراج بيدرو المودوفار، وهو أول فيلم روائي طويل له ناطق باللغة الإنجليزية، كما ينافس فيلم Campo di Battaglia، و Leurs Enfants Après Eux، و The Brutalistوالذي يتناول بعض الوقائع التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، و The Quiet Son، و Vermiglio، و Sicilian Letters وهو يتناول قصة زعيم المافيا ماتيو ماسينا دينار، والذي لقب بـ”الأب الروحي الأخير”، و Queer، وLove، وApril، وThe Order، و Maria بطولة أنجلينا جولي وإخراج بابلو لارين، والفيلم عن مغنية الأوبرا اليونانية ماريا كالاس.

كما تتضمن القائمة Trois Amies، و Kill the Jockey، والإيطالي Diva Futura، و Harvest وتدور أحداثه في قرية إنجليزية نائية في خضم أزمة اقتصادية عنيفة، و Youth – Homecoming، و Stranger Eyes.

المشاركة العربية

وتشهد الدورة الجديدة من مهرجان فينيسيا السينمائي، مشاركة 4 أفلام عربية، بينهم فيلمان مصريان، الأول بعنوان “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، إخراج خالد منصور، وهو أول فيلم روائي طويل له، وبطولة عصام عمر، وركين سعد، وسماء إبراهيم، وإنتاج محمد حفظي، وتدور أحداثه عن شاب أجبر على مواجهة مخاوفه وإعادة اكتشاف نفسه عندما يذهب في رحلة لإنقاذ كلبه وأفضل صديق له، ويُعرض ضمن قسم “آفاق إكسترا”.

أما الفيلم المصري الثاني، هو “معطر بالنعناع” الذي يُسجل أولى تجارب المخرج محمد حمدي، ويُعرض ضمن برنامج “أسبوع النقاد”، وتدور الأحداث حول صديقين أصبحا مطاردين من الجميع، بسبب الرائحة التي تفوح منهما، وهي رائحة النعناع الذي نما في جسد أحدهما وانتقل الى الآخر بالعدوى.

كما يُعرض الفيلم التونسي “عايشة” للمخرج مهدي البرصاوي، والذي يُنافس في قسم “آفاق”، وتدور أحداثه حول امرأة تهرب من حياتها في بلدتها الصغيرة، بعدما نجت بأعجوبة من حادث حافلة.

والفيلم الرابع، هو “أعياد سعيدة” للمخرج الفلسطيني إسكندر كوبيتي، تدور أحداثه في إسرائيل المعاصرة، حيث يؤدي حادث بسيط في القدس إلى تفاقم سلسلة من الأحداث، وهو إنتاج مشترك ألماني إيطالي قطري.

مسابقة آفاق

وتتضمن مسابقة “آفاق”، 19 فيلماً متنوعًا من بلدن مختلفة، أبرزها الفيلم الإيطالي Nonostante، إخراج فاليريو ماستاندريا، وهو الفيلم الذي سيفتتح عروض المسابقة.

كما يُعرض فيلم Quiet Life، إخراج ألكسندروس أفراناس، والفرنسي Mon Inséparable إخراج آن-صوفي بايي، وAïcha إخراج مهدي برصاوي، وHappy Holidays إخراج إسكندر كوبيتي، والإيطالي Familia إخراج فرانشيسكو كوستابيله، والتركي One of Those Days When Hemme Dies إخراج مراد فيراتوغلو، والأميركي Familiar Touch إخراج سارة فريدلاند.

وتتضمن القائمة، الفيلم الإسباني Marco إخراج جون جارراينو، أيتور أريجي، وCarissa إخراج جيسون جاكوبس، ديفون دلمار، وWishing on a Star إخراج بيتر كيريكيس، والوثائقي Mistress Dispeller إخراج إليزابيث لو، وThe New Year That Never Came إخراج بوغدان موريشانو، وPooja إخراج ديباك راونيار، والإيطالي Of Dogs and Men إخراج داني روزنبرغ، وPavements إخراج أليكس روس بيري، وHappyend إخراج نيو سورا، وL’Attachement: كارين تاردييو، وDiciannove إخراج جيوفاني تورطوريشي.

أما قائمة أفلام “آفاق إكسترا” تتضمن 9 أعمال فقط، وهي: الفيلم الألماني September 5 إخراج تيم فيلهالم، والإيطالي Vittoria إخراج أليساندرو كاسينغولي، كيسي كوفمان، والفرنسي Le Mohican إخراج فريديريك فاروتشي، والفيلم المصري “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، وLa Storia Del Frank e Della Nina إخراج باولا راندي، وThe Witness إخراج نادر سعيدفار، وAfter Party إخراج فويتشخ ستراكاتي، وEdge of Night إخراج توركر سوير، وKing Ivory إخراج جون سواب.

أفلام خارج المنافسة

وكشفت إدارة المهرجان، عن قائمة الأفلام خارج المسابقة – غير الخيالية، وهي الفيلم البرازيلي Apocalypse in the Tropics إخراج بتره كوستا، وBestiari, Erbari, Lapidari إخراج ماسيمو دانولفي، مارتينا بارينتي، والفرنسي Why War، إخراج أموس غيتاي، و2073 إخراج أسيف كاباديا، وOne to One: John & Yoko إخراج كيفن ماكدونالد، سام رايس إدواردز، وSeparated إخراج إيرول موريس، وRussians at War إخراج أناستاسيا تروفيموفا، وTwst/Things We Said Today إخراج أندريه أويكا، وSongs of Slow Burning Earth إخراج أولغا زهوربا، وRiefenstahl إخراج أندرياس فييل.

أما قائمة الأفلام خارج المنافسة – الخيالية، تضم كلّ من فيلم Beetlejuice Beetlejuice إخراج تيم برتون، وكذلك الفيلم الإيطالي L’Orto Americano إخراج بوبّي أفيتي، والذي وقع الاختيار عليه ليكون فيلم ختام الدورة 81.

كما تتضمن القائمة كلّ من Il Tempo Che Ci Vuole إخراج فرانشيسكا كومنشيني، وPhantosmia إخراج لاف دياس، وMaldoror إخراج فابريس دو ويلز، وBroken Rage إخراج تاكيشي كيتانو، وBaby Invasion إخراج هارموني كورين، وCloud إخراج كوروساوا كيوشي، وFinalement إخراج كلود ليلوش، وWolfs إخراج جون واتس، وSe Posso Permettermi Capitolo II إخراج ماركو بيلوكيو، وAllégorie Citadine إخراج أليس روهواتشر.