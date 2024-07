فيديو| تعرف على رسالة بطلي فيلم "Deadpool & Wolverine" لنجم ليفربول محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم الأسترالي العالمي هيو جاكمان الترويج لفيلمه الجديد "Deadpool & Wolverine" استعدادًا لبدء عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم هيو جاكمان ومعه الممثل الكندي ريان رينولدز وهما يتحدثان مع الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على تطبيق "تيك توك"، حيث تم سؤالهم عدد من الأسئلة حول لاعبي نادي ليفربول ومن الأقرب لشخصياتهما.

وكان أحد الأسئلة كالتالي: "من من الدوري الإنجليزي تريد أن تكون؟"، ليرد هيو جاكمان: "محمد صلاح، أن أكون معه في جملة واحدة هذا شيء رائع"، وقام جاكمان بقراءة تعليق أحد المتابعين الذي أكد أن هيو جاكمان مثل محمد صلاح في مهنيته وإخلاصه في العمل والاثنين يقدمان عملًا رائعًا كلًا منهما في مجاله، حيث استمتع جاكمان بمسيرة رائعة في هوليوود على غرار محمد صلاح الذي يقدم أداء مذهل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

