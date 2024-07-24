"الآثار في الأدب العربي المعاصر.. السعودية نموذجًا " ندوة بمكتبة الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الآثار في الأدب العربي المعاصر (المملكة العربية السعودية نموذجًا)" شارك فيها الشاعر السعودي الكبير إبراهيم الجريفاني وعالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، وأدرتها الكاتبة والناقدة الدكتورة سارة قويسي.

الحفاظ على الآثار

ذكر الدكتور عبد البصير أن ديوان "أنسنة الرؤية" للشاعر إبراهيم الجريفاني هو عودة الشعر والشعراء لحضن الآثار، وأكد على أهمية الحفاظ على الآثار وتوثيق المواقع الأثرية في البلاد العربية، وأن مصر دولة رائدة في هذه الأمور منذ أمد بعيد، وأن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من نهضة شاملة في ملفات السياحة والثقافة والمتاحف والآثار لهو أمر مهم، وليس بغريب على المملكة التي تشهد نهضة كبيرة في كل المجالات. وأضاف أن تجربة الشاعر الجريفاني تعد مهمة للغاية، وتوضحه تأثره الكبير بالآثار من إصداره ديوان عن مملكة ثاج القديمة، وأن هذا الديوان يعد إضافة حقيقية لعالمي الشعر والأدب والآثار في العالم العربي. وقال إن التأثر بالآثار والتعبير عنها من خلال الأدب والشعرً قد اندثر منذ فترة، وجميل أن يتم استعادته من خلال ديوان "أنسنة الرؤية".

أشاد الشاعر إبراهيم الجريفاني بزيادة الوعي العربي بتوثيق الآثار والمواقع الأثرية في دول مهمة مثل مصر التي تعد رائدة في الاهتمام بآثارها عبر العصور. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تولي الآثار اهتمامًا كبيرًا، وأن رؤية المملكة 2030 تجعل من الآثار هدفًا معرفيًا لتوثيق وتسجيل المواقع من خلال المنظمات الدولية، وأن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ وإعادة تهيئة المواقع من خلال وزارة الثقافة وهيئة التراث. وقد بدأت بمشروع توثيق الآثار الإسلامية من عهد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وذكر أنه تناول في ديوانه الجديد "أنسنة الرؤية" هذه الملامح والإشارة إلى مملكة ثاج الأثرية المهمة في تاريخ المملكة. وأضاف أنه تم وضع لوحة الغلاف لأميرة ثاج ودراسة معلوماتية وفق ما تم توثيقه، وشكر مصر ومكتبة الإسكندرية على تنظيم معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية وتنظيم هذه الندوة الثقافية المهمة.

قالت الكاتبة والناقدة الدكتورة سارة قويسي ماذا حدث في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية؟ هذا السؤال الذي أخذ ظل يؤرق مخيلة شاعرنا إبراهيم الجريفاني، وجعله يفكر في طريقة لتوثيق كل التفاصيل التي حدثت وتحدث داخل المملكة. في رحلته لمملكة ثاج، شاهد شاعرنا الكثير من التفاصيل، وأخذ يتتبع تاريخ المكان في الشعر العربي، وفي الحكايات الشعبية التي تدور عنه. وذكرت أن "ثاج" هو مكان مأهول بالسكان منذ قديم الأزل، وما يزال محطة للقاء. أما عن فتاة ثاج، فهي "امرأة ذات أثر" يؤنس المكان. وهذا الأثر هو محور الحديث عن الآثار في الأدب العربي المعاصر، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، وما حدث بها من تطورات مهمة.

معرض مكتبة الإسكندرية

يذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة يشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، ويمتد المعرض خلال الفترة من 15 يوليو إلى 28 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب.

وقد أعلن الدكتور أحمد زايد عن إطلاق "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة" تحت شعار "عش ألف عام مع القراءة"، وذلك خلال كلمته الافتتاحية لمعرض معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

وقال إن الجائزة سنوية وموجهة لكل أطياف الشعب المصري، وتختص بالفئة العمرية من 18 إلى40عاما.