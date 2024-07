سيلين ديون | مراحل مواجهة مرضها الشرس وحقيقة تواجدها في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تعيش المغنية العالمية سيلين ديون حالة من الانتعاش الفني بعد حكاياتها المؤلمها عن مرضها التي تحاول التعايش معه لعشقها لصوتها ومشاورها الغنائي الذي لم تتخل عنه رغم صعوبته.

شوهدت سيلين ديون فندق "رويال مونسو"، والذي تقضي فيه أيضًا ليدي جاجا وقتها قبل إقامة احتفالية أولمبياد باريس 2024.

ينتظر الجمهور أداء سيلين ديون في أولمبياد باريس 2024، والذي سيكون الأول لها على المسرح منذ الإعلان عن تشخيص إصابتها متلازمة الشخص المتصلب في ديسمبر 2022.

وكان قد عرض مؤخرا فيلمًا وثائقيًا عن سيلين ديون ومشوارها الصعب مع مرضها الذي أثر على صوتها وأدائها الحركي على المسرح، ومنعت تمامًا من أي جهد بدني لاستكمال بروتوكول العلاج بسلام.

وقالت سيلين ديون عن عودتها للغناء إنها لا تستطيع تحديد الموعد الذي ستكون قادرة فيه على العودة والغناء والأداء على المسرح مرة أخرى، موضحة: «في ظل الوضع الحالي، لا أستطيع أن أقف هنا وأقول لك: نعم، سأعود خلال أربعة أشهر، لا أعرف ما الذي جسدي سيخبرني به، ومن ناحية أخرى لا أريد الانتظار فقط».

سيلين ديون واحدة من أهم الأصوات العالمية، والتي بدأت رحلتها الفنية في 1990، واشتعلت شرارتها من خلال أغنية My Heart Will Go On، التي كانت الصور الغنائية الرئيسية للفيلم الرومانسي الأشهر TITANIC في 1997 والتي وجهتها لطريق النجومية والعالمية وزادت فرص فوزها بجوائز موسيقية ضخمة .

متلازمة الشخص المتصلب

أصيبت سيلين ديون في العام 2022 بمتلازمة الشخص المتصلب، وهو مرض عصبي نادر، حيث صرحت في بيان "إن العامين الماضيين شكلا تحدياً كبيراً لي، بدءاً باكتشاف مرضي وصولاً إلى تعلمي طريقة التعايش معه من دون أن أسمح له بأن يحدد من أنا، في حين يستمر مسار استئناف مسيرتي الغنائية، أدركت كم افتقدت الغناء ورؤية محبيني. وخلال فترة غيابي، قررت توثيق هذه المرحلة من حياتي لمحاولة التوعية بهذا المرض غير المعروف بصورة كبيرة ولمساعدة المصابين به".

خلال مطلع يونيو الماضي عُرض فيلم وثائقي عن مرضها تظهر فيه سلين ديون ضمن مشاهد تتحدث فيه عن مرضها، وعن إفراطها في تناول "أدوية خطرة للغاية" لمواجهة مرضها النادر، ومن بينها مشهد طويل يظهر تفاصيل مؤلمة وهي تعاني من نوبة صرع، وعاجزة عن الحركة والتحدث.