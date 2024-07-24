فن ومشاهير

جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ55 .. شبح الانفصال عن بن أفليك يهدد سعادتها

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ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز اليوم بذكرى ميلادها الـ 55؛ حيث إنها من مواليد 24 يوليو/ تموز من عام 1969.

ويأتى عيد ميلاد جينيفر لوبيز في ظل موجة الشائعات، التي على ما يبدو أنها وقائع، التي تتحدث عن انفصالها عن زوجها الممثل العالمي بن أفليك.
 

من هي جينيفر لوبيز ؟

جينيفر لين لوبيز (بالإنجليزية: Jennifer Lynn Lopez)‏ (مواليد 24 يوليو 1969) وتلقب أحيانا فقط بـ جاي.لو؛ هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة. وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.وكما تعدّ أيضًا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية فوفقا لمجلة «بيبول إن إسبانيول» فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد، كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004، لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014. باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

جينيفر لوبيز وبن أفليك 
 

حياتها الأسرية

ولدت جنيفر لوبيز في 24 تموز، 1969 في ضاحية كاسل هيل في برونكس في نيويورك. والداها هما غوادالوبي رودريغيز، وتعمل معلمة روضة، وديفيد لوبيز، وهو اختصاصي كمبيوتر ولد أبواها في بورتوريكو. لدى جنيفر شقيقة كبرى وهي ليزلي، وشقيقة صغرى وهي ليندا، وتعمل كصحافية. أمضت جنيفر مسيرتها الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.

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جينيفر لوبيز وبن أفليك 
 

ألبوماتها

On the 6

J.Lo

This Is Me... Then

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جينيفر لوبيز
 

Rebirth

Como Ama una Mujer

Brave

Love?

A.K.A.

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جينيفر لوبيز وبن أفليك 
 

أفلامها 

فتاتي الصغيرة       

ضائع في البراري   

عائلتي    

قطار المال     

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جينيفر لوبيز وبن أفليك 
 

      

جاك       

دم ونبيذ  

سيلينا        

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جينيفر لوبيز
 

آناكوندا    

يو تيرن  

بعيدا عن الأنظار   

آنتز     

الخلية     

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جينيفر لوبيز
 

مخططة الزفاف        

عيون الملاك        

يكفي     

خادمة في مانهاتن    

جيجلي    

فتاة جيرسي          

هلّا رقصنا؟          

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جينيفر لوبيز
 

حماتي وحش كاسر  

حياة غير منتهية        

بلدة حدودية            

المغني         

الخطة البديلة      

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جينيفر لوبيز
 

ماذا تتوقع عندما تتوقع         

العصر الجليدي:         

باركر     

الفتى في البيت المجاور         

ليلا وإيف      

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جينيفر لوبيز
 

الوطن    

ذا بوي نيكست 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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