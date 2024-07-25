شكرا لقرائتكم خبر عن عالم الستوب موشن مع المخرج حازم جودة بمهرجان نبتة تحت مظلة مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مهرجان نبتة تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة، ورشة عالم الستوب موشن مع المخرج حازم جودة وذلك تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم 17 أغسطس والأسعار تبدأ من 100 جنيه على موقع تذكرتي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

كما يشهد المهرجان مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.