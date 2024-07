شكرا لقرائتكم خبر عن جانيت جاكسون تكرم شقيقها مايكل بأداء أغنية مشتركة لهما عمرها 29 سنة والان مع تفاصيل الخبر

كرمت جانيت جاكسون، شقيقة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، شقيقها الراحل في حفلها الأخير، حيث قامت بأداء أغنيتهما المشتركة Scream عام 1995، بمساعدة لقطات فيديو، وبعد أدائها، قالت المغنية، التي تشارك حاليًا في جولة Together Again، لـ"بي بي سي": "لا يزال هناك شعور عاطفي بالاستماع إليه كل ليلة، ورؤيته، وتذكرنا".

أثناء تأملها في الأغنية مع شقيقها الراحل، قالت جانيت: "لقد كتبنا أنا ومايكل تلك الأغنية في نيويورك، في شقته"، وأضافت المغنية البالغة من العمر 58 عامًا، أنها "تسترجع تلك الرحلة بأكملها، وتستمع إليه وهو يغنيها وتتذكر ما كان يمر به في ذلك الوقت"، بينما كان يسعى إلى إعادة بناء سمعته وسط مزاعم إساءة معاملة الأطفال عام 1993، وتابعت: "وأنا فقط أخته الصغيرة، بجانبه دائمًا، وداعمة.. لقد كان هذا دوري دائمًا".

وفي 25 يونيو 2009، توفي مايكل جاكسون، أحد أكثر الفنانين نجاحًا في التاريخ، عن عمر يناهز 50 عامًا في منزله في لوس أنجلوس، بكاليفورنيا، بعد إصابته بسكتة قلبية ناجمة عن تناوله لبعض الأدوية القاتلة التي أعطاها له طبيبه الشخصي.

أصدر جاكسون أول ألبوم منفرد له بعنوان "Got to Be There" في عام 1972، بينما استمر في الغناء مع إخوته، وبعد ست سنوات، في عام 1978، ظهر لأول مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم The Wiz، وهو مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية التي تحمل نفس الاسم، والفيلم من إخراج كوينسي جونز، وقام ببطولة الفيلم طاقم من السود بالكامل من بينهم المغنية ديانا روس في دور دوروثي.

وتعاون جونز مع جاكسون في ألبومه "Off the Wall" عام 1979، والذي بيع منه حوالي 7 ملايين نسخة حول العالم، وتعاون الثنائي مرة أخرى في ألبوم جاكسون الشهير عام 1982 الذى يحمل عنوان "Thriller"، والذي استمر في بيع 50 مليون نسخة حول العالم، مما يجعله ألبوم الاستوديو الأكثر مبيعًا على الإطلاق، يُنسب إلى "Thriller" الفضل في إطلاق عصر مقاطع الفيديو الموسيقية ولعب دور رئيسي في ظهور شبكة تلفزيون الكابل الناشئة آنذاك MTV، والتي تم إطلاقها في عام 1981.

في عام 1983، أحدث جاكسون ضجة كبيرة في برنامج تلفزيوني خاص بمناسبة الذكرى السنوية لموتاون عندما أدى رقصة Moonwalk المميزة الآن بينما كان يرتدي فيدورا أسود وقفازًا أبيض واحدًا مغطى بأحجار الراين، وفي غضون أشهر، غيّر الطريقة التي يسمع بها الناس ويشاهدون موسيقى البوب، مطلقًا العنان لتأثير ينافس تأثير إلفيس بريسلي وفرقة البيتلز.

في 25 يونيو 2009، تم اكتشاف مايكل جاكسون، الذي كان يستعد بعد فترة طويلة بعيدًا عن الأضواء العامة لسلسلة من الحفلات الصيفية في لندن، ميتا في قصره في لوس أنجلوس، وتبين في وقت لاحق أن وفاة نجم البوب هي جريمة قتل بعد العثور على مستويات قاتلة من عقار البروبوفول المهدئ القوي، بالإضافة إلى أدوية أخرى، في نظامه. وكان طبيب جاكسون الشخصي، الذي كان في منزل المغني عندما توفي، يعطيه البروبوفول كمساعد على النوم لمدة أسابيع.

في 7 يوليو 2009، حضر أكثر من 20.000 معجب حفل تأبين عام لجاكسون في مركز ستابلز في لوس أنجلوس، وتابع أكثر من 30 مليون مشاهد الحدث عبر تلفزيون الكابل، بينما شاهده ملايين آخرون عبر الإنترنت.