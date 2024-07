شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصية روبرت داونى جونيور الجديدة فى مارفل بعد مقتل iron man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجرت وسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الماضية بالكثير من التقارير الخاصة بالنجم العالمي روبرت داوني جونيور، الذي صدم جمهوره في ندوة مارفل الشهيرة ضمن مؤتمر SDCC لعام 2024 بعد أن كشف عن عودته من جديد لعالم الإبطال الخارقين.

وتتمثل الصدمة بالنسبة للجماهير في عودة جونيور من جديد ولكن بشخصية مختلفة عن التي ظهر فيها على مدار السنوات الطويلة الماضية والتي جسد فيها شخصية Iron Man والتي انتهت بموته في الجزء الأخير من سلسلة Avengers بعد أن قرر التضحية بنفسه من أجل قتل ثانوس وإنقاذ البشرية والأبطال الخارقين.



روبرت داوني جونيور

ومن المقرر أن يجسد روبرت داوني جونيور، شخصية فيكتور فون دوم، وهي الشخصية الشريرة التي ستظهر ضمن احداث فيلم Avengers: The Kang Dynasty، الذي سيكون من إخراج مخضرمي عالم مارفل السينمائي الأخوين روسو، ، والمقرر عرضه في دور السينما في مايو 2026.

وعلى سياق آخر، سبق وقالت النجمة العالمية جودي فوستر، لمجلة Variety إن صديقها النجم العالمى روبرت داوني جونيور يمتلك "فمًا كبيرًا وعقلًا مجنونًا"، وجاء ذلك خلال لقائها مع المجلة ضمن سلسلة حوارات "Actors on Actors"، حيث شاركا ذكرياتهما في العمل بفيلم Home For The Holidays، الذى طرح عام 1995، وأخرجته فوستر.

وعن تعاونهما، قالت فوستر إن عملية التصوير كانت "كلها مثالية بسبب داونى جونيور، لأنه مجنون ويحب الحرية، مضيفة أنها تتتمنى أن تكون شخصًا حرًا مثله".