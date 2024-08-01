تعليق ساخر من تامر حسني على الشبه بينه وبين معجب

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ومازح تامر حسني أحد معجبيه بعدما تفاجأ من تداول مقطع فيديو له من حفله الأخير في العملين الجديدة، ظهر فيه تشابه كبير بينهما.

ونشر تامر حسني عبر خاصية «ستوري» مقطع الفيديو لمعجب يشبهه في الشعر ولون البشرة، يغني أغنية «معلمين» أثناء الحفل، وعلق ساخرًا: "منا واقف بغني تحت أهوه.. كنت فاكر إن أنا على المسرح".

وكان تامر حسني عبر عن سعادته بنجاح حفله في العلمين الجديدة، والذي شهد دخوله باستعراضات لافتة للأنظار.

ونشر تامر حسني فيديو يتضمن استعراضات بالطائرات قبل دخوله الحفل معلقًا: «شكرًا لبلدي مصر أم الدنيا، شكرًا لجميع المسؤولين عن تقديمي لأول مرة بعرض الطائرات الخاص، بدخولي الحفل كحدث هو الأول من نوعه بيحصل من فنان، تقديركم لي بهذا الشكل الرائع حقيقي فخور بيه كل الفخر».

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