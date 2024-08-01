وفاة ثلاثة منتجين مصريّين في حادث مروّع

في خبر شكّل صدمة للوسط الفنّيّ، فقد توفّي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي السّيد حسام شوقي، والمنتجان الفنّيّان بالشركة محمود كمال، وفتحي اسماعيل، في حادث سيّارة مروّع على طريق الضّيعة أدّى إلى وفاتهم على الفور.

في هذه المناسبة الحزينة، نعت الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة المنتجين في بيان جاء كالتّالي”

“تنعي الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة الزّملاء حسام شوقي، فتحي اسماعيل ومحمود كمال جمال الدّين، العاملين في شركة سينرجي، الذين وافتهم المنيّة إثر حادث أليم، داعية المولى عزّ وجلّ أن يلهم أسرهم وذويهم الصّبر والسّلوان، وتتقدّم الشّركة والعاملون فيها بخالص العزاء لأسر المتوفّين”.

نشير أنّ حسام شوقي كان قد عمل كمشرف عام على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنّيّة، كمسلسل “ونحبّ تاني ليه” ومسلسل “الاختيار”.

أما فتحي اسماعيل فقد دخل عالم الإنتاج السّينمائيّ مؤخّرًا من خلال فيلم “أنا وابن خالتي”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

أمّا محمود كمال فقد شارك كمدير للإنتاج في أعمال دراميّة عديدة منها مسلسل “فرقة ناجي عطا الله”، مسلسل “العرّاف”، مسلسل “عفاريت عدلي علام”، مسلسل “مأمون وشركاه”، مسلسل “صاحب السّعادة” ومسلسل “أستاذ ورئيس قسم”، “ضرب نار” وغيرها من الأعمال.