شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي وصناع فيلم "المدرسة" يعلنون الحداد ثلاثة أيام على منتجي سينرجي والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النجمة حورية فرغلي عن صدمتها وحزنها الشديد بعد وفاة المنتج حسام شوقي المشرف العام على الإنتاح في شركة سينرجى والمنتجين الفنيين فتحى إسماعيل ومحمود كمال إثر حادث أليم وقع اليوم على طريق الضبعة.

وكشفت حورية فرغلي وصناع فيلم "المدرسة" وعلى رأسهم: المخرج محمد جمال الحدينى والمنتج محمد حمزة، بأنهم أعلنوا الحداد والتوقف عن تصوير العمل لمدة ثلاثة أيام إلى أن يتم استنئاف تصويره لاحقًا.

وأردف المنتج حمزة قائلاً: "أعلن الحداد العام وتوقفي عن أى عمل فنى أقوم بتصويره الآن لمدة ثلاثة أيام حداداً بعد أن تلقيت اليوم خبر وفاة المنتج حسام شوقي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال إثر حادث كبير، ربنا يرحمهم جميعاً فهو أرحم الراحمين، أرجوكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله مثواهم الجنة".

جدير بالذكر بأن فيلم"المدرسة" هو بطولة جماعية على رأسهم: حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.