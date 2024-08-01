11 أغسطس.. توم كروز يختتم فعاليات أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد النجم الأمريكي العالمي توم كروز لتنفيذ استعراض بحفل ختام فعاليات أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامته يوم 11 أغسطس الجاري وذلك وفقًا لموقع "TMZ".

وكشف موقع "TMZ" أن توم كروز يواصل تدريباته على تنفيذ استعراض بحفل ختام أولمبياد باريس 2024، ونشر مقطع فيديو ظهر خلاله توم وهو يستعد للقفز من أحد الأماكن المرتفعة، إذ يتضمن الاستعراض قفز توم كروز من أعلى ملعب فرنسا والهبوط في الملعب وحمل العلم الأولمبي الرسمي على الهواء مباشرة، ثم يتم قطع البث التليفزيوني والانتقال إلى فيلم تم تسجيله مسبقًا، وتظهر أول دقيقتين رحلة توم على متن طائرة وهو يحمل العلم الأولمبي من فرنسا إلى لوس أنجلوس، حيث يقفز بالمظلة وصولًا إلى علامة هوليوود.

ويواصل توم كروز تصوير الجزء الثامن من سلسلة "Mission Impossible" بعنوان "Dead Reckoning Part 2" والمقرر عرضه بحلول عام 2025.

كشف توم كروز مطلع العام الجاري عن تعاونه مع شركة "Warner Bros." لإنتاج المزيد من الأعمال السينمائية سواء الأصلية أو أجزاء أخرى من أفلام تم إنتاجها سابقًا، ونشر بروتوكول التعاون بينه وبين الشركة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

يذكر أن توم كروز يقوم ببطولة الجزء الثاني من فيلم الأكشن "Edge of Tomorrow" بعنوان "Live Die Repeat and Repeat" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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