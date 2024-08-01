فن ومشاهير

منة عرفة تنشر فيديو لها داخل حمام السباحة من رحلتها بجزر المالديف (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها داخل حمام السباحة خلال رحلتها بالإجازة الصيفية بجزر المالديف.

ونشرت منة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شريحة صغيرة من الجنة.. تجربة لا تُنسى، لقد استمتعت حقًا بكل لحظة من إقامتي".

وكانت منة عرفة نشرت خلال الأيام الماضية، صورا عديدة لها من إجازتها الصيفية التي حرصت على قضائها بجزر المالديف.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبد العزيز حشاد. بالإضافة إلى فيلم "أسود ملون" بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد كيلاني، ميس حمدان، أحمد فتحي، وإخراج حسن البلاسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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