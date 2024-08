بعد انضمام "Inside Out 2".. تعرف على قائمة الأفلام الأعلى إيراداً في تاريخ السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم الرسوم المتحركة "Inside Out 2" في دخول قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما واحتل المركز العاشر والأخير بإيرادات عالمية بلغت 1.52 مليار دولار.

بينما جاء في المركز التاسع النسخة الواقعية من فيلم الرسوم المتحركة "The Lion King" بـ 1.66 مليار دولار، وفي المركز الثامن احتل فيلم الإثارة والتشويق "Jurassic World" بـ 1.67 مليار دولار، وفي المركز السابع فيلم الأبطال الخارقين "Spider- Man: No Way Home" بـ 1.92 مليار دولار، وجاء في المركز السابع فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Infinity War" بـ 2.05 مليار دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم الخيال العلمي "Star Wars: The Force Awakens" بـ 2.07 مليار دولار، بينما جاء في المركز الرابع فيلم الدراما والرومانسية "Titanic" بـ 2.26 مليار دولار، وفي المركز الثالث فيلم الخيال العلمي "Avatar: The Way of Water" بـ 2.23 مليار دولار، واحتل المركز الثاني فيلم "Avengers: Endgame" بـ 2.80 مليار، وتصدر القائمة فيلم الخيال العلمي "Avatar" بـ 2.92 مليار دولار.

ونجح فيلم "Inside Out 2" من تخطى حاجز المليار دولار خلال أسبوعين فقط من طرحه بالسينمات، وحقق الفيلم في افتتاحيته بدور العرض السينمائي 154 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 200 مليون، ليصبح أول فيلم في 2024 يحقق هذا الإنجاز.

فيلم "Inside Out 2" هو الجزء الثاني لفيلم الرسوم المتحركة "Inside Out" عام 2015 وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات عالمية بلغت 858 مليون دولار، كما فاز بجائزة الأوسكار "أفضل فيلم رسوم متحركة" عام 2016.

تدور أحداث فيلم "Inside Out 2" في إطار كوميدي حول الفتاة رايلي التي تمر بمرحلة المراهقة وسط ظهور العديد من المشاعر الجديدة، وهو إنتاج شركتي "ديزني" و"بيكسار"، وشارك بالأداء الصوتي للشخصيات الكارتونية مجموعة من نجوم هوليوود وهم إيمي بولر، توني هيل، لويس بلاك، ليزا لابيرا، مايا هوك، كيسنجتون تالمان، فيليس ويليامز، جريس لو، للمخرج الأمريكي كيلسي مان.

