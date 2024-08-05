ليلى علوى تكشف تفاصيل تجسيد شخصية الحماة في السينما

كشفت الفنانة ليلى علوى تفاصيل خوضها تجربة تجسيد شخصية الحماة للمرة الأولى في السينما وذلك في فيلمها الأخير "جوازة توكسيك" والذي يعرض حاليًا في السينمات.

وقالت ليلى: "أحاول في كل شخصية أقدمها أن تكون مختلفة عما سبق وقدمته في أفلامي السابقة، وهذه المرة أقوم بشخصية الحماة التي تنتقد زوجة ابنها دائماً لأنها لم تعتد على الحرية الزائدة التي تعيش بها، وهذا ما يخلق كثيرًا من المواقف الكوميدية بيننا".

"جوازة توكسيك" بطولة: بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل... ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج خمس شركات، هي: "نيو سنشري؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير".

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب بين "فريدة" و"كريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها بسلسلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بسبب تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى بيئة اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية... فهل تنتهي رحلة الثنائي بالزواج الذي يحلمان به؟

ويجمع فيلم "جوازة توكسيك" النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة في السينما بعدما قدّما معاً فيلمَي "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدي الميرغني ومحمد سلام، و"شوغر دادي" عام 2023 بمشاركة كلٍ من: حمدي الميرغني، مي الغيطي، فرح الزاهد، مصطفى غريب... والعملان من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، إضافة إلى مسرحية "الصندوق الأحمر" التي قدّماها في "موسم الرياض" في أيار (مايو) الماضي.

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