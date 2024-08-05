ميغان فوكس بإطلالة مثيرة في لوس أنجلوس

ميرنا وليد - بيروت - قدمت النجمة العالمية ميغان فوكس عرضاً مثيراً أثناء قيامها بالتسوق لشراء سلع أمريكية أصلية في حي وودلاند هيلز في لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتدت ممثلة فيلم Jennifer's Body، البالغة من العمر 38 عاماً، قميصاً باللون الأسود والأبيض والأحمر مع عبارة Boys Lie عبر المقدمة، مرفقة بصورة مطبوعة لـ ملائكة حمراء مع قرون شيطان بيضاء وعصبة عينين.

كان الجزء العلوي قصيراً بشكل خاص، على الرغم من أن ميغان – التي تلعب دور الروبوت القاتل في فيلم Subservience – كانت ترتديه كفستان، وكشف قليلاً من مؤخـ رتها،

وأرفقت فوكس الإطلالة بأحذية سوداء فوق الركبة وقلادة فضية ونظارات شمسية سوداء.

وحملت ممثلة فيلم Transformers حقيبة يد بيركين زرقاء كبيرة وكيساً بلاستيكياً وضعت فيه مشترياتها بينما شوهدت وهي تعود إلى سيارتها.

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