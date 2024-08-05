أغلقت شركة سناب شات حساب المشهور عبد الرحمن المطيري على التطبيق بشكل نهائي.

وجاء قرار الشركة بسبب نشر المطيري صورة جمل مصاب، وهو ما يتعارض مع قوانين وسياسة النشر عبر سناب شات.

وكان عبد الرحمن المطيري، كشف خلال إحدى المناسبات عن غلق حسابه على تطبيق سناب شات، وقدم خلال المناسبة هدية لصاحب الجمل المصاب عبارة عن سيارة جيب لاندكروزر آخر موديل ومبلغ 10 ملايين إذا رغب في شراء جمل غيره.

كانت هذه تفاصيل خبر غلق نهائي لحساب عبد الرحمن المطيري على سناب شات والكشف عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.