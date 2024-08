شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج التنفيذي لـ House of the Dragon يكشف عما سيدور عنه الموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon منذ ساعات، على شبكة HBO، والتي كشفت في نهايتها عن بداية الحرب في عائلة الـ تارجاريان.

وأكد المنتج التنفيذي لـ مسلسل House of the Dragon ريان كوندال عن أن الموسم الثالث من السلسلة سيدور بشكل أساسى حول الحرب بين أفراد العائلة، حيث صرح قائلاً: "بينما كان الموسم الثانى من House of the Dragon، يدور إلى حد كبير حول نوبات حرب العصور الوسطى المبكرة، ولكن يمكننى أن أؤكد أن الموسم الثالث سيكون حول الحرب كاملة".

كما أشاد المؤلف جورج آر مارتن بكتاب الموسم الثانى من House Of The Dragon للطريقة التى غيروا بها قصته الأصلية، يعرض حاليا حلقات الموسم الثانى من العمل على شبكة HBO، المستوحاة من كتاب مارتن لعام 2018 Fire & Blood.

تبدأ أحداث الموسم الثانى من House Of The Dragon بعد تتويج الملك إيجون الثانى ووفاة ابن الملكة راينيرا، مع انقسام عائلة تارجاريان إلى قسمين، مع حكم "إيجون الثاني" من العرش الحديدى، تفكر "رينيرا" ومجلسها الأسود فى خطوتهم التالية، مع اقتراب الحرب الأهلية.

كما خص أيضًا عددًا قليلًا من طاقم المسلسل بالثناء، بما في ذلك ريس إيفانز، الذي يلعب دور أوتو هايتاور، وأشار: "مشهده مع الملك إيجون الثانى والسير كريستول كول بعد شنق صائدي الفئران كان مليئًا بالذكاء والتوتر والدراما، وهو أداء يستدعي الاهتمام بالجوائز".

وأشاد بالكتاب لإيجاد طرق لتعزيز قصته، بما في ذلك التغييرات المهمة في شخصية هيلينا تارجاريان، التي وصفها بأنها "أغنى وأكثر روعة من تلك التي خلقتها"، والكلب تشيز، وهو اختراع للتكيف التلفزيوني الذى ظهر في الموسم الثانى من مسلسل House Of The Dragon.