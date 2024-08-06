من هي شيرين سايس التي انبهر عمرو دياب بصوتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 05:18 صباحاً - تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي اسم الفنانة السورية شيرين سايس بعد أن ظهرت وهي تغني “يا أجمل عيون” لـ عمرو دياب في الساحل الشمالي.

وكانت شيرين قد شاركت عبر حسابها في منصة “إنستغرام” مقطع الفيديو الذي يجمعها بالهضبة، وبدا واضحًا انبهار الأخير بصوتها لدى أدائها أغنيته “يا أجمل عيون”، إذ احتضنها معبَّرًا عن إعجابه بها وبصوتها.

وأرفقت شيرين الفيديو بتعليق شكرت من خلاله “الهضبة” على إشادته بها، وكتبت: مع “الهضبة” عمرو دياب شكرا على كلامك الغالي على قلبي.. شهادة بعتز فيها”.

كما نشر الشاعر بهاء الدين محمد المقطع وكتب على الفيديو: “لما الهضبة يعجب بصوت يبقى تم اعتماده، انتظروا قريبا شيرين سايس”.

من هي شيرين سايس؟

شيرين السايس مطربة سورية درست الموسيقى والغناء في معهد صباح فخري واحترفت الغناء عام 2010، وشاركت في حفلات في دبي والعراق وتونس.

أطلقت أغنيتها الأولى “أنا لو فيي” في عام 2012، ثم شاركت بعدها في البرنامج الغنائي “The Winner Is” عام 2014، حيث وصلت للنهائيات.

وحصدت شيرين شهرة كبيرة بعد أدائها مقطعًا من الأغنية التركية الشهيرة “آرامام” للفنان إبراهيم تاتليس، كما غنَّت “صرنا صلح” للفنان اللبناني وائل كفوري، وأعادت غناء “من أول دقيقة” للفنانيين سعد لمجرد وإليسا بأسلوبها الخاص، والعديد من الأغاني الأخرى.

وتمتلك شيرين عبر حسابها في منصة “إنستغرام” أكثر من 68 ألف متابع ممن يطربون بصوتها.