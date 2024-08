شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعداد للحرب في نهاية الحلقة الأخيرة من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon منذ ساعات، على شبكة HBO، إلى دراجونستون، حيث أقامت الملك راينيار عشاء عائلي لعائلة تارجاريان مع فرسان التنانين الجدد، ووعدتهم راينيرا بأنها ستمنحهم لقب فارس إذا خدموها، لكنها تحتاج منهم أن يفعلوا ما قاله كورليس، وأن يضربوا بينما هم يتمتعون بالميزة: في غضون يومين، يجب عليهم "إخضاع" الفريق الأخضر لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وهو ما قد يستلزم قتل الأبرياء.

وبسبب طلب الملكة راينيرا شعر هيو وبيلا بالانزعاج من الفكرة، لكن جيس أكد إنه يجب القيام بذلك، في غضون ذلك تصل رسالة من هارينهال من سيمون سترونج، الذي يقول إن الأمير دايمون جمع جيشه بنجاح لكنه يخشى أن تكون الخيانة على وشك الحدوث، ولهذا تقرر راينيرا التوجه إلى هناك بنفسها وتطلب من آدام أن يأتي معها، مما أثار دهشة جيس.

وتنتقل أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، حيث توقظ أليس ريفرز، الأمير ديمون في هارينهال وتأخذه إلى غابة الآلهة؛ لأنها تشعر أنه مستعد لفهم مصيره، ووبينما يمشون خارجًا، يظهر شخص ذو قرون ثم يختفي، ومع وضع الأمير دايمون يده على شجرة الويروود، يرى رؤية محملة بالمستقبل، والتي تشمل الغراب الدموي والغراب ذو العيون الثلاثة، والسائرون البيض، ودينيريس تارجاريان نفسها (من الخلف) وولادة تنانينها الثلاثة، ويرى رينيرا على العرش الحديدي، ثم تظهر هيلينا، لتذكره بأنه يلعب دورًا في هذه القصة.

ومن ثم تعود أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، إلى قلعة ريد كيب، حيث تظهر هيلينا وشقيقها الأمير إيموند الذى يحاول مرة أخرى إقناعها بالطيران إلى هارينهال، لكنه تخبره أنها تعلم أنه أحرق زوجها وشقيقهما الملك إيجون الثانى في روك ريست وتركه يسقط من على تنينه، كما أكدت له بأن إيجون سيكون ملكًا مرة أخرى، وأنه سيموت.

ومع وصول رينيرا وآدام إلى هارينهال ليجدا أن جيش دايمون قد تم تجميعه، حيث امتلأت القاعة والأراضي بالجنود، وأقسموا لدايمون، ولكن كان لرؤية دايمون تأثير كبير عليه؛ ولهذا فهو متأكد أن رينيرا يجب أن تكون الوحيدة التي توحد المملكة للبقاء على قيد الحياة من الرعب القادم، ولهذا ركع وأعلن ولائه لـ رينيرا.

ومع استعداد كورليس للصعود على قاربه، عرض على ألين، أحد أبنائه غير الشرعيين، بعض المساعدة، ولكن رفض الأخير هذه المساعدة، وأكد له أنه يردي أن يكمل طريقه دون مساعدة منه.

وفى خلال أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، ذهبت الملكة أليسينت إل الملكة راينيرا في دراجونستون، ليعقدا اتفاق جديد، ينم على تنازل الأولى عن العرش، وقتل الأخيرة لـ إيجون الثانى في مقايضة بابن من أجل ابن، لتغادر أليسنت على وعد أنها ستقوم بما اتفقتا عليه.

وأنتهت أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، مع استعداد الجميع للمعركة، حيث يرتدي أولف وهيو وآدام دروعهم؛ يسير جيش هايتاور مع ما يبدو أنه دايرون وتنينه تيساريون يحلق في الأعلى؛ يسير جيش ستارك عبر التوأم تمامًا كما وعد آل فراي؛ يسير جيشا لانستر وليفورد معًا؛ يبحر تايلاند لانستر ولوهار مع أسطول الترياركية؛ ويجدف كورليس وألين إلى الملكة، وتواجه رينا تنينًا بريًا؛ ويُقبض على أوتو هايتاور في مكان ما خلف القضبان، ويتسلل إيجون الثانى ولاريس إلى حظيرة دجاج.