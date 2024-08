"Deadpool & Wolverine" يتخطى إيرادات "آلام السيد المسيح" عالميًا ويصبح أعلى فيلم مصنف "R"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool & Wolverine" تحطيم العديد من الأرقام القياسية، ونجح في إزاحة فيلم الدراما "The Passion of the Christ" عام 2004 ليصبح أعلى فيلم مصنف "R" تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر العالمي.

وبلغت إيرادات فيلم "Deadpool & Wolverine" عالميًا 824 مليون دولار متخطيًا إيرادات فيلم "The Passion of the Christ" التي بلغت 612 مليون دولار الذي ظل متصدرًا لقرابة العشرون عامًا كأكثر فيلم مصنف "R" تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

فيلم "Deadpool & Wolverine" هو الجزء الثالث من سلسلة الكوميديا "Deadpool" التي عرض أول أجزائها عام 2016، مرورًا بالجزء الثاني عام 2018 وحققا نجاحًا فاق كل التوقعات، لتقرر شركة "مارفل" إنتاج جزء ثالث مع إضافة شخصية البطل الخارق "وولفرين" التي يجسدها النجم الأسترالي هيو جاكمان ويشاركه البطولة في شخصية "ديدبول" الممثل الكندي ريان رينولدز.

يذكر أن الممثل ريان رينولدز يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم الكوميديا والأكشن "Red Notice" الذي يعيد خلاله التعاون مع النجم العالمي ذا روك.

