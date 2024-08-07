محمد منير يتبرع بنصف مليون جنيه لإعادة تطوير جمعية أهلية في أسوان

القاهرة- الخليج 365 تبرع النجم محمد منير بمبلغ مالي إلى مقر جمعية «منشية النوبة» في أسوان للمساهمة في كافة احتياجاتها وتجهيزها بالشكل الجيد. وأعلن أحد أعضاء الجمعية أنه فوجئ باتصال هاتفي من «الكينج» ليبلغه بتبرعه بمبلغ نصف مليون جنيه لإعادة تطوير الجمعية. يذكر أن الفنان محمد منير يستعد حاليا لإحياء حفلا بالإسكندرية، كما أحيا مؤخرا حفلا في مدينة العلمين. قد يهمك أيضــــاً:

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