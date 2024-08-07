نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام عن نفاد تذاكر حفل النجم عمرو دياب المقرر إقامته يوم الجمعة 9 أغسطس وذلك عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

ونشرت صفحة المهرجان الملصق الدعائي لحفل عمرو دياب وعلقت: "حفلة عمرو دياب المنتظرة في الساحل على الأبواب، بنفكركم إن تذاكر الحفلة خلصت بالكامل، ومتبقي عدد محدود من تذاكر الـ Regular" للمرحلة الثالثة، استعدوا لليلة جديدة مع الهضبة عمرو دياب في مهرجان العلمين".

وكشف موقع "Tazkarti" عن أسعار تذاكر حفل عمرو دياب التي تضمنت لـ 4 فئات هم: "الفئة الرابعة 800 جنيه، الفئة الثالثة 1200، الفئة الثانية المكونة من 6 أشخاص بـ 90.000 ألف جنيه، والفئة الأولى المكونة من 8 أشخاص بـ 160.000 ألف جنيه".

تشهد فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عرض عدد من المسرحيات في بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، وكشف مهرجان العلمين عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها ضمن الفعاليات هذا العام وهم مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وأكد القائمين على المهرجان أن النسخة الثانية ستشهد اختلاف كبير عن الدورة الأولى نظرًا لاكتمال الخدمات في مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت مؤخرًا وجهة سياحية هامة تشهد توافد آلاف الجنسيات من حول العالم.

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