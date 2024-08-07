فيفي عبده مع ريهام حجاج وكندة علوش في أحدث ظهور من الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة فيفي عبده عن تواجدها بأحد الأماكن في الساحل الشمالي لحضور أحد الفعاليات الخاصة بإحدى صديقاتها وسط حضور عدد من نجمات الفن.

ونشرت فيفي عبده صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من النجمات وهن الفنانة كندة علوش، الفنانة ريهام حجاج، الفنانة هند صبري، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة أمينة خليل، الفنانة نادية الجندي،

وكشفت الفنانة فيفي عبده عن السبب وراء عدم قبولها المشاركة في برامج المقالب خلال الفترة الماضية وذلك عبر بث مباشر على حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك" وعلقت: " أنا قافلة موبايلاتي بقالي 4 سنين عشان محدش يعتر عليا، كل المقالب اتأذيت منها لأن مفيش حاجة كنت متوقعاها، اخر حاجة خلتني أبطل كل المقالب دي، لما روحت البلد الأفريقي اللي كان فيها كاوتش على الزلط ده كسرلي العمود الفقري فتفته كده، وخلاني أقول حقي برقبتي".

يذكر أن آخر مشاركات فيفي عبده كانت بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا، محمد رضوان، ساندي مراد وعرض عام 2022.

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