نبيل الحلفاوي يطلب هذا الطلب من جماهير الأهلي قبل مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة نادي الأهلي المرتقبة أمام نادي سموحة يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، التي في حالة فوز النادي الأهلي بها سيتم تتويجه رسميًا بلقب الدوري العام.

ونشر الحلفاوي تعليقه على المباراة المنتظرة عبر حسابه الرسمي على "X" وطلب طلبًا من جماهير النادي الأهلي وقال: "الرجاء من الأهلاوية التوقف عن اعتبار مباراة سموحة مباراة التتويج، هذا له تأثير سلبي على اللاعبين".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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