منى زكي تدعم منتخب مصر للسباحة التوقيعية في الأولمبياد: "فخورين بيكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

دعمت الفنانة منى زكي، منتخب مصر للسباحة التوقيعية "سيدات"، بعد الحصول على المركز التاسع أولمبياد باريس 2024.

ونشرت "منى"، صورة لفتيات السباحة التوقيعية في "ستوري"، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "فخورين بيكوا اوي".

وشهدت منافسات السباحة التوقيعية مشاركات 10 دول وهم: مصر وفرنسا وأستراليا وكندا والمكسيك وإيطاليا وأمريكا واليابان وإسبانيا والصين.

واحتل سيدات منتخب مصر للسباحة التوقيعية في المركز التاسع "قبل الأخير".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة منى زكي كانت بفيلم "رحلة 404" وعرض مطلع العام الجاري.

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