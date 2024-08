شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الموسم الثالث من House of the Dragon في 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج التنفيذي والمشارك في تأليف وإخراج مسلسل House of the Dragon ريان كوندال، أن العمل على الموسم الثالث من السلسلة سيبدأ في الشهور الأولى من العام المقبل 2025، ولم يكشف عن اى معلومات أخرى حول الموسم المنتظر بما فيها أماكن التصوير أو موعد طرح الحلقات الجديدة.

وكانت قد عرضت الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon ليلة الاثنين الماضى، على شبكة HBO، والتي كشفت في نهايتها عن بداية الحرب في عائلة الـ تارجاريان.

وأكد المنتج التنفيذي لـ مسلسل House of the Dragon ريان كوندال عن أن الموسم الثالث من السلسلة سيدور بشكل أساسى حول الحرب بين أفراد العائلة، حيث صرح قائلاً: "بينما كان الموسم الثانى من House of the Dragon، يدور إلى حد كبير حول نوبات حرب العصور الوسطى المبكرة، ولكن يمكننى أن أؤكد أن الموسم الثالث سيكون حول الحرب كاملة".

كما أشاد المؤلف جورج آر مارتن بكتاب الموسم الثانى من House Of The Dragon للطريقة التى غيروا بها قصته الأصلية، يعرض حاليا حلقات الموسم الثانى من العمل على شبكة HBO، المستوحاة من كتاب مارتن لعام 2018 Fire & Blood.

وبدأت أحداث الموسم الثانى من House Of The Dragon بعد تتويج الملك إيجون الثانى ووفاة ابن الملكة راينيرا، مع انقسام عائلة تارجاريان إلى قسمين، مع حكم "إيجون الثاني" من العرش الحديدى، تفكر "رينيرا" ومجلسها الأسود فى خطوتهم التالية، مع اقتراب الحرب الأهلية.