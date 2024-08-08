محمد صبحي يفتح النار على مهاجمي الفنانين.. وهذا ما قاله عن عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقد المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السابعة عشرة، “ماستر كلاس” للنجم محمد صبحي في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، حيث تحدث عن مسيرته الفنية وما حققه على مدار أعوام طويلة في الفن المصري والعربي، مشيراً إلى أنه لم يُظلَم، ولكن كانت هناك معوقات وتحديات كبيرة تعترض طريقة.

كما تحدث صبحي عن المقارنات التي يعقدها الجمهور بين مسرحه ومسرح الفنان الكبير عادل إمام، مهاجماً بقوة الذين يهاجمون الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صبحي خلال حديثه الذي تطرق الى العديد من الملفات والقضايا: “مش هنسمح لحد يجي يدمّر فننا مثلما تم تدمير الكرة والرياضة ولا بملايين الدولارات”.

وعن انتشار العديد من التعليقات التي تهاجمه من خلال نشر مقاطع من أعمال قديمة له مع الفنانة هياتم مصحوبة بتعليقات “شوفوا بتاع الأخلاق بيبوس هياتم”، قال صبحي: “يقولك أهو ويجيبوا الصورة إنها فضيحة كبرى يعني… دا أنا الفيلم الوحيد ومبوستهاش هو الموضوع كان كوميدي إنها توهمه إنه عمل حاجة معاها يعني… أنا مش شيخ ولا قسيس”.

وأضاف: “لو دا المنطق كنا أعدمنا كل اللي شفناهم في السينما… السينما فيها بوس وأحضان وأنا مش ضد دا… هند رستم الفنانة العظيمة وشادية وفاتن حمامة كلهم اتباسوا… على فكرة إحنا كنا ضد موجة أفلام المقاولات اللي انتشرت واعتمدت على هذا فقط.. وأنا بقول دايماً إن السينما تكون على حسب المناخ الموجود”.

وعن الفنان عادل إمام ومسيرته الفنية، أشار محمد صبحي إلى أنه يعتبر “الزعيم” حدثاً فنياً حصل في مصر على مدار أعوام طويلة. إذ قال: “هو ظاهرة جيدة بما لها وما عليها… فنان عظيم قدم ٣٠٠ فيلم لكن أنا قدّمت ٢٢ فيلم… هو طبعاً مش بالكم إنما في أصولنا بنقول على ذلك فنان سينمائي”. وأضاف: “كمان مينفعش نقارن محمد صبحي بعادل إمام في المسرح لأن “الزعيم” قدّم خمس مسرحيات وكان بيقدم المسرحية لعشر سنوات… أنا عملت ٣٢ مسرحية كلهم قفلتهم بالعافية، كان الجمهور واقف على باب المسرح ومنهم مسرحية “وجهة نظر” أربع سنين، و”ماما أمريكا” كملت خمس سنين”.