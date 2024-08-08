هيدي كرم تعلّق على انتقادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت الفنانة هيدي كرم عن موقفها من التعليقات السلبية التي تصلها من بعض المتابعين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هيدي : "بالطبع أنزعج من التعليقات والانتقادات السلبية لأنني بشر، ولكنني أحاول تجنّبها حتى لا أشعر بالضيق، وللأسف الفنانون دائماً معرّضون لمثل تلك السلوكيات".

وأضافت: "أتمنى من أصحاب التعليقات السلبية أو الجارحة، أن يتذكّروا أننا مثل أي شخص لا نحب الإهانة وننزعج منها، لذلك يجب أن يكون النقد هادفاً وبنّاء".

وتطرقت هيدي خلال حديثها الى مشاركتها في مسلسل "وتر حساس"، قائلةً: "متحمسة جداً لهذا العمل، خاصة أنني أقدّم خلاله شخصية سيدة تعمل في مركز تجميل، وتجمعني علاقة صداقة بصبا مبارك، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".

وعبّرت هيدي كرم عن سعادتها بنجاح فيلم "جوازة توكسيك" خلال عرضه في دور السينما بمصر والسعودية، مشيرةً إلى أنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية على العمل، كما سعُدت بتفاعل الجمهور مع مسلسل "الوصفة السحرية".

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