أمير المصري: سعيد بطرح in camera في أوروبا وأتمنى عرضه بالدول العربية

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أمير المصري، لليوم السابع أنه سعيد بطرح in camera في أوروبا ليشاهده جمهور أوسع واتمنى عرضه في الدول العربية، وجاء ذلك بعدما طرح التريلر الرسمي لفيلم in camera ليعلن عن طرحه في السينمات بالمملكة المتحدة وايرلندا والدول الأوروبية من يوم 13 سبتمبر المقبل، وظهر أمير المصري في التريلر لفيلم in camera ، بشكل فيه تشويق وإثارة.



وشارك الفيلم قبل ذلك في مهرجان لندن السينمائي في مسابقة Sutherland والذي أقيمت دورته من يوم 4 إلى 15 أكتوبر الماضي.



وتدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول علي فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.



ويذكر أن أمير المصري قد حصد ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني In Camer الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال57 ضمن مسابقة Proxima.



وأكد الناقد جاي لودج بمجلة فرايتي " على مستوي النص، ربما يحتوي فيلم In Camera علي كثير من الأفكار الجذابة وبعضها يمنح مساحة من التنفس أكثر من البعض الآخر، ومن الخطوط الناجحة الرائع أمير المصري الذي يظهر كشريك ثالث في المسكن مع عدن وبو، والذي حقق التوازن بين التباهي بالذات والثقة الزائدة مع حرصه وانتباهه لكل التفاصيل في دور (كونراد) مصمم الأزياء المعتد بنفسه".



وكتبت الناقدة ايلينا لازيتش بموقع Cineuropa " أمير المصري قدم دوراً مذهلا علي الرغم من أنه يقدم شخصية تقليدية في الفيلم والذي يظهر بدور( كونراد) كرفيق ثالث في السكن لأبطال الفيلم والذي يعمل كمصمم الأزياء فيستعرض الشخصية المصطنعة التي تهتم بطلب الطعام طوال الوقت كأسلوب حياة والتي ترمز لشئ ما أكثر من مجرد طعام، فهو يمثل كل شيء بطل القصة عدن لا يملكها وخاصه في علاقته مع صديقه الآخر في الغرفة".



وقال الناقد بن نيكلسون بمجلة VERDICT The Film" أمير المصري ممتاز بدور (كونراد) الشخصية سلسة الكلام التي تعمل في مجال الموضة، الكاريزما السهلة والثراء الواضح الـذي يلقي بارتياح شديد في عالم عدن".