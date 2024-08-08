بإطلالة جريئة .. رانيا يوسف تنشر صورا أمام البحر والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة رانيا يوسف في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، خلال قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت "رانيا"، صورًا لها أمام البحر بإطلالتها الجريئة أثناء استمتاعها بأجواء الصيف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "في هواء الصيف".

وتفاعل رواد موقع "انستجرام" مع صورها، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "الملكة المصرية"، "جميلة الجميلات أحلى رانيا"، "أحلى وأجمل رانيا" ، "أنوثة وجمال" ، "أنتي أجمل فنانة وبموت فيكي وفي جمالك".

وتشارك رانيا يوسف في فيلم "ورد ريحان" بطولة أحمد الفيشاوي، عمرو عبدالعزيز، وغيرهم من النجوم، وتأليف محمد نبيل، وسيناريو وحوار محمد أشرف، وإخراج محمد نبيل صابر.

فيلم "ورد وريحان" ينتمي إلى نوعية الأفلام السيكودراما، وتدور أحداثه بشكل أساسي حول شخص يمتلك محل ورد، ولكنه يعاني في الأساس من مرض نفسي، وسط أحداث مشوقة، تجمع الأبطال.

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