فن ومشاهير

بـ"جيب قصير".. مايا دياب جريئة في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت مايا الصور والفيديو على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كم إنتي شيك وجميلة"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها قميص باللون الأبيض وجيب قصيرة لامعة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الجميلة الوحيدة لدينا"، "قمري بتاخد العقل"، يقبرني جمالك يا حبي"، "أخ ي قلبي على الجمال"، "مايا جمالك ما أروعك"، "أجمل نساء في العالم".

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و"تقلان" ، و "كلن قالولي".

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