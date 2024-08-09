شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلي: زوجى رايان رينولدز مؤلف المشهد الرئيسى فى فيلمى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب النجم العالمى رايان رينولدز مشهدًا في الدراما الرومانسية الجديدة لزوجتة النجمة العالمية بليك ليفلي الذى سيصل تحت اسم It Ends With Us، ومن المقرر عرضه فى دور العرض حول العالم اليوم 9 أغسطس

وكشفت ليفلي أخبار أن رينولدز كتب مشهدًا رئيسيًا في الفيلم، وهو مستوحى من الكتاب الأكثر مبيعًا لعام 2016 للكاتبة كولين هوفر، حيث يدور المشهد حول شخصية ليلي التي تلعب دورها ليفلي والتى تلتقي لأول مرة مع جاستن بالدوني رايل في الفيلم، والذي تزوجته في النهاية، كما قام بالدوني أيضًا بإخراج الفيلم.

وصرحت ليفلي قائلة: "أهم مشهد فى الفيلم من كتابة رينولدز وجى، ولا أحد يعرف ذلك بعد، ولكننا قررنا الكشف عن الأمر، بالتزامن مع بداية طرح الفيلم".

حديثها عن رينولدز، أضافت ليفلي: “إنه يعمل على كل ما أقوم به، كما أننى أعمل على كل ما يقدمه، ولهاذا فإن انتصاراته واحتفالاته ملكي واحتفالاتي ملك له".